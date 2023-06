Des vins à grapiller pendant qu’il en reste !

Quelques vins à dénicher et à déguster avant qu’ils ne disparaissent des tablettes.

Château Le Gardera 2020, Bordeaux Supérieur, France (19,60 $ –14783544)

Passée au bio depuis plus d’une décennie, cette propriété a évolué tout en s’assurant de livrer un fruité plus dense et plus consistant qui n’est pas non plus étranger au profil solaire du millésime. Pour le moment, le boisé l’emporte et masque quelque peu l’ensemble. Quelques côtes fumées sauront l’accompagner pour en minimiser l’effet. (5) © ** 1/2

Ferrari Brut, Trento, Italie (25 $ – 10496898)

Chez Ferrari, la bulle est reine et rend l’homme heureux comme un roi ! Une affaire démarrée par Julio Ferrari au début du siècle et qui devient rapidement une affaire de famille lorsque Bruno Lunelli en reprend les rênes en 1952. Depuis, ses fils, Franco, Gino et Mauro, l’oenologue, réalisent des mises en bulles parmi les meilleures d’Italie et rivalisent avantageusement avec les grands seigneurs de Reims et d’Épernay. Leur secret ? Des chardonnays et pinots noirs de premier ordre cueillis à des altitudes différentes sur les meilleures parcelles et un souci du détail très pointu à la cave. Plus de 4,5 millions de bouteilles sur trois niveaux d’excellence, dont cette cuvée 100 % chardonnay au fruité net, franc et dynamique de poire pochée, de pomme verte, de citron et de croûte de pain chaud. À ce prix, il vaut n’importe quel crémant français. (5) ***

Fruit Sauvage 2020, Le Clos de Caveau, Vacqueyras, Rhône, France (29,70 $ – 13750370)

On a l’impression de mordre la roche dure d’un terroir de caractère. Pas facile de prime abord, je sais, mais le vigneron s’est efforcé de vous rendre la tâche plus facile en liquéfiant le tout et en permettant aux fruits noirs sauvages, mûrs et épicés de développer une sève à la fois tendue et bien fournie. Un bio qui a la gueule de l’endroit et dont l’évolution en bouteille s’avère des plus prometteuses. Sur place, les vignerons adorent servir le sanglier braisé sur cet assemblage grenache/syrah, non par méchanceté, mais pour souligner qu’il est bien mieux dans l’assiette que dans le vignoble. (5+) © *** 1/2

Bourgogne 2020, Philippe Chavy, Bourgogne, France (43,25 $ – 15116823)

Le prix étonnera, pour un bourgogne régional, mais voilà, le nez et la bouche confirment de façon éloquente que les jus sont à 90 % d’appellation Pulligny alors que le solde l’est de meursault. Pas de détours alambiqués, mais du chardonnay, du vrai, éclatant de sève et de densité, avec cette formidable vivacité qui en fractionne le fruité à l’infini, laissant la bouche non seulement très fraîche, mais aussi pourvue de magnifiques amers. Cela dans un millésime solaire confortable. On se régale ici sérieusement. (5) © ****

