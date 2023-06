Le mystère de l’Ombre jaune plane une fois de plus ? La réduflation n’est pas en cause malgré ces 30 cl légués à titre de part des anges dans ce flacon qui n’offre au total que 62 cl de savagnin non ouillé et heureux de l’être. Un jaune bien sec au goût de noix, de terre humide et de morilles qu’une amertume bien vivante trace obstinément, longuement. Coq au jaune ? (10+)

Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Vin jaune 2014, Les Parelles, Château Chalon, Jura, France (64 $ – 12108422)