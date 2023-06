Je dégustais dans la foulée de cet assemblage bordelais la superbe cuvée Archimedes 2013 tirée de ma cave en me disant qu’il a de la suite dans les idées, ce Coppola. Le fil conducteur demeure le même : fruité mûr et soutenu, bouchecharnue et bien étoffée, grain et fraîcheur, boisé-fumé racoleur à vous rehausser la protéine d’une viande grillée. (5)

Explication des cotes

Le rouge ★★★ Claret 2020 Black Label, Francis Coppola, Californie, États-Unis (26,55 $ – 863654)