Ce pur sangiovese est à l’image de son auteur, Giacomo Neri. Classe, élégance, intégrité, sans un millilitre d’ostentation. Oui, c’est masculin par la rigueur de sa sève pure et fournie, et oui encore, il n’a que faire d’enjolivures qui en amoindrissent la force de conviction. Un rouge complet, racé, d’une vitalité, d’un panache et d’une longueur étonnants. (10+) ©

Le canon ★★★★ Brunello di Montalcino 2018, Casanova di Neri, Toscane, Italie (73,25 $ – 14730792)