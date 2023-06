Substance, sève, puissance et ampleur, ce rosé à la robe corail profond en regorge généreusement. Essentiellement des grenaches noirs et des mourvèdres hautement savoureux, dont le caractère affirmé les destine au tajine comme au gratin d’aubergines, avec un moelleux de texture et une fraîcheur épicée fort bien ciblés. (5) ©

