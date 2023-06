On sent déjà la caresse solaire sur l’épiderme fruité du gamay noir, qui ne ménage ici aucun effort pour se faire aimer. Sous la pellicule, toutefois, un charnu peu commun qui ajoute à la densité de la texture sur fond de cerise à la limite du confit. Mais comme dans tout bon beaujolais de cru, on trouve ici fraîcheur, souplesse et jolie sève. (5) ©

Explication des cotes

Le rouge ★★★ 1/2 Brouilly « Voujon » 2020, Domaine Ruet, Beaujolais, France (20,90 $ – 11865245)