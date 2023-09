Les vins de la semaine du 30 septembre 2023

Le canon

Brunello di Montalcino 2018, Argiano, Toscane, Italie

Si je cause aussi de son petit frère cette semaine, voici l’aîné de la famille auquel on a greffé un discours que l’on pourrait qualifier de plus « responsable », de plus mature, comme s’il lui incombait d’être le digne ambassadeur de la maison. Ce 2018 a du coffre, de la profondeur, une mâche bien serrante ennoblie par une subtile présence boisée. Grand vin de soir et de gastronomie. (10+) ©