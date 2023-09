Les vins de la semaine du 23 septembre 2023

Le rouge

Le Madiran d’Alain Brumont 2018, Madiran, Sud-Ouest, France

L’oiseau vole, l’abeille butine, le renard ruse et Brumont, Alain Brumont, lui, dresse et dompte. Un as du tannat, qu’il maîtrise depuis des décennies, par attachement à

la terre qui les a tous deux vus naître, mais aussi par défi, par conviction profonde. Complétée des deux cabernets, cette solide cuvée, énergique, bourrée de fruits et de tanins « dressés », lui ressemble. Authentique. (5) ©