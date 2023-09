Les vins de la semaine du 16 septembre 2023

Le canon

Muga « Selección especial » 2018, Rioja, Espagne

« Les boeufs sont lents, mais la terre est patiente. » Ce rouge sombre prend l’aphorisme au pied de la lettre, mais avec une majuscule sur le plan du ressenti. C’est puissant et envoûtant, pourvu d’une charge fruitée et épicée que la patine des foudres cisèle et grave plus profondément encore, dégageant des nuances de cuir, de pruneau et de noyau. Bavette marinée ! (5+) ©