Nouveau-Brunswick: trésor caché sur la route

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Seriez-vous prêt à conduire jusqu’au Nouveau-Brunswick pour un hamburger ? La petite famille de cinq que nous sommes répondrait par l’affirmative, sans hésiter.

Dernière journée de vacances, départ en matinée du chalet familial construit sur les berges de la rivière Cocagne, tout près de Shediac, il fallait bien prévoir un arrêt pour se ravitailler sur la route du retour. À mi-chemin de notre périple de 11 heures, lovée dans les collines de la vallée du Haut-Saint-Jean, une petite cabane attire notre attention. Une enseigne en bordure de la route 108 annonce du boeuf Angus local, nourri à l’herbe. Des tables comme celles que l’on retrouve dans les aires de restauration rapide, placées dans le gravier du stationnement. De chaque côté, des champs de fraises et de framboises pour l’autocueillette. Puis, un peu plus loin, une magnifique maison au toit rouge. Le Tobique Take Out se trouve sur le terrain de la ferme Tobique que vient tout juste d’acquérir un jeune agriculteur de 31 ans. Au moment de notre visite, il est à Saint-Jérôme, en train d’acheter des moutons. C’est sa mère qui nous reçoit, et la mère d’une amie qui prend notre commande à travers la fenêtre coulissante de la cabane. C’est une affaire de famille. Nous optons pour la spécialité, le burger, tout simple, mais merveilleusement réussi. De la viande à la feuille de laitue, tous les produits viennent de la ferme. On aurait pu s’arrêter n’importe où, choisir une grande chaîne de restauration rapide. Mais ici, en plus d’encourager l’économie locale, nous avons dégusté un des meilleurs burgers qui soient. Et on peut en profiter pour faire le plein de produits frais à emporter en passant par leur marché fermier, juste à côté. En ouvrant grand les yeux, c’est souvent entre deux villes qu’on fait les plus belles découvertes. Tobique Take Out, 2424, route 108, Grand-Sault, Nouveau-Brunswick

