La route des poutines

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Ils accueillent des médias d’ici et d’ailleurs afin de leur faire découvrir les attraits de la province. Quelles adresses recommandent-ils à ceux qui souhaitent goûter à notre légendaire poutine ? Pour vous aider à repérer les meilleurs arrêts possibles lors de vos escapades routières de l’été, voici les réponses de professionnels du tourisme qui connaissent autant les classiques que les versions plus gastronomiques de ce plat qui soulève les passions.

Mauricie

Au cours de l’été 2022, une vidéo publiée sur TikTok par le créateur de contenu Niko Atsaidis a eu un effet boule de neige à Yamachiche. Selon l’influenceur, qui a testé 50 poutines en sept jours, c’est à la ferme agrotouristique Les Couleurs de la Terre que se trouve la meilleure poutine du Québec. « Les gens faisaient la file ! » se souvient Karine Gélinas, déléguée aux relations de presse et marketing pour Lanaudière-Mauricie, Le Québec authentique. Ce qui la distingue ? Des ingrédients locaux, à commencer par les pommes de terre cultivées sur place. En plus des visites de la ferme, l’entreprise accueille les voyageurs en fourgonnette membres du réseau Terego et a fait l’ajout d’un gîte l’été dernier.

Sherbrooke

En 1949, des chevaux tiraient la roulotte de Louis Luncheonette. Au fil du temps, les chevaux ont été remplacés par un moteur, puis la roulotte fit place à un restaurant sis sur la rue King. « Quand j’étais petite, j’allais souvent chez Louis Luncheonette avec mes grands-parents », raconte Shanny Hallé, coordonnatrice aux relations de presse pour Tourisme Cantons-de-l’Est. Elle se souvient de l’odeur quand on poussait la porte, des banquettes en cuir et de l’excitation au moment de passer sa commande seule. Elle y emmène aujourd’hui ses enfants Édouard, 20 mois, et Thomas, 4 ans. « On y retrouve le même bon goût et l’esprit de famille unique qui me rappelle mon enfance. »

Montréal

Conseillère en relations publiques et partenariats chez Germain Hôtels, France Savard n’a aucune hésitation quand on lui demande où elle a mangé sa meilleure poutine à Montréal : « Chez Simon cantine urbaine, dans Tétreaultville ! C’est sur Hochelaga, au coin de Lebrun. » Elle recommande la poutine alldressed, avec saucisse maison et morceaux de bacon. Elle suggère aussi le Smash Burger, avec capicole, oignons caramélisés, cornichon, fromage et « sauce secrète ». « Le propriétaire a aussi ouvert Le Bellerive, surnommé la « Buvette du Far Est », souligne-t-elle.

Laurentides

Impossible pour Mélanie Poirier, coordonnatrice médias à Tourisme Laurentides, de choisir une seule adresse : son coeur balance entre la poutine Lacroix de la Cidrerie Lacroix, « avec du porc effiloché fumé au bois de pommier, des frites maison, du fromage en grains, de la sauce au fond de veau et la sauce barbecue Lacroix », la 117 de la Microbrasserie Shawbridge, « avec viande fumée, frites maison, fromage en grains, oignons verts et sauce à l’IPA 117 et au fromage », la « P’tite Vite » de la Brasserie Dieu du Ciel !, « avec sauce demi-glace et épices, frites croustillantes et fromage », et la poutine au poulet Buffalo de la Microbrasserie du Lièvre, « avec poulet croustillant, sauce Buffalo au bleu et oignons verts ».

Québec et les environs

Kathy Leclerc, déléguée Amériques, développement des affaires et relations de presse de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, l’admet : elle n’est pas une grande fan de la poutine. Mais quand l’envie lui prend d’en dévorer une, elle opte pour des valeurs sûres : le casse-croûte Chez Micheline, à Saint-Augustin-de-Desmaures, pour « ses frites croustillantes, sa sauce délicieuse et son fromage en grande quantité », le casse-croûteVieux-Moulin, à Pont-Rouge, ou le Resto Richard, à L’Ancienne-Lorette, trois adresses qui accueillent les fidèles depuis plusieurs décennies. « Avec ses quartiers de patates, la poutine revisitée du Chic Shack, en face du Château Frontenac, est aussi intéressante », ajoute-t-elle.

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Agente de relations de presse de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, Katherine Bouchard y va elle aussi d’une valeur sûre : la poutine classique de la Cantine Boivin. « Elle est créée avec les produits d’ici. Le fromage comme la sauce secrète proviennent de la Fromagerie Boivin, située à La Baie. Ses produits sont reconnus auprès des habitants de la région. » Elle promet que le fromage fait vraiment « squik squik » !

Abitibi-Témiscamingue

Responsable de la création numérique et du contenu pour Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Claudine Gagné aime particulièrement Chez Morasse, « un classique de Rouyn-Noranda et même de l’Abitibi-Témiscamingue » ! Nouvellement acquis par un couple originaire du Bénin, le casse-croûte a conservé la recette de son succès. « Sa variété de poutines est très appréciable ainsi que son service, jusqu’à tard dans la nuit », précise Claudine Gagné. Le casse-croûte familial Patate Pierrot, dans la même ville, fait aussi partie de ses préférés.

Outaouais

« Le BBQ Shop, avec la sauce secrète, est incroyable ! » lance Annie Léveillée, déléguée aux relations médias chez Tourisme Outaouais, à propos de la poutine du même nom du casse-croûte de Gatineau. Cuites dans l’huile d’arachide, les patates Russet avec leurs pelures sont accompagnées de fromage en grains St-Albert et rehaussées par la mystérieuse sauce. « Ils ont aussi un food truck qui se promène tout l’été parmi les événements », ajoute-t-elle. Elle a aussi dans sa liste de favoris la Poutine de la fabrique de la microbrasserie Les Brasseurs du temps, dans le secteur Hull de Gatineau, où l’on peut également s’arrêter pour visiter le musée de la bière. Une dernière adresse pour la route ? Le casse-croûte de la Fromagerie Montebello,« avec sa superbe terrasse avec vue sur la rivière des Outaouais ».

Montérégie

Agent de relations avec les médias de voyage chez Parcs Canada, Eric Magnan connaît bien les casse-croûte de sa région natale, le Suroît. Il recommande à quiconque traverse le secteur de s’arrêter au resto Le Bidon, à Salaberry-de-Valleyfield, où une dizaine de poutines sont au menu, en plus de l’originale « avec du fromage en grains pané ». La Frite à Brigitte, à proximité du lieu historique national de Coteau-du-Lac, et le casse-croûte Chez Tipit, de Rivière-Beaudette, sont aussi à considérer, selon lui.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.