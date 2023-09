Voyager végé dans l’assiette

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le chef végane Jean-Philippe Cyr amorce l’automne en lançant son quatrième livre de recettes, Jean-Philippe autour du monde. 100 recettes véganes pour voyager. Inspirées de ses périples sur tous les continents, les 100 recettes que le chef présente avec humour se veulent accessibles, savoureuses, pleines de fraîcheur et de découvertes. Il nous en présente deux ici, colorées et rafraîchissantes, histoire d’étirer encore un peu les beaux jours.

Salade thaïe mangue et pomme

Voici une recette que j’ai rapportée de Bangkok. Cette salade représente à merveille la cuisine fraîche et piquante de la Thaïlande. De plus, elle est vraiment facile à préparer. Le basilic thaï donne un goût typique au plat, mais du basilic ordinaire fait également l’affaire.

Ingrédients

Vinaigrette

Le jus de 2 limes (¼ tasse – 60 ml)

¼ tasse (60 ml) de sirop d’érable

2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre de riz

½ c. à thé de piment rouge broyé

½ c. à thé de sel

8 feuilles de menthe fraîche, hachées finement

Poivre au goût

Salade

1 grosse mangue bien mûre, ou 2 petites, coupée en fines lanières

1 grosse tomate coupée en lanières

2 oignons verts émincés

½ concombre (195 g) coupé en bâtonnets

1 pomme rouge coupée en bâtonnets

½ tasse (50 g) d’arachides hachées grossièrement

15 à 20 feuilles de basilic frais ordinaire ou thaï hachées

Préparation

Vinaigrette

Bien mélanger tous les ingrédients dans un bol. Réserver.

Salade

Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients de la salade, ajouter la vinaigrette et touiller. Laisser reposer une trentaine de minutes avant de servir.

Photo: Éditions Cardinal

Bol de tempeh BBQ

Ceux qui me connaissent savent que j’ai une relation d’amour-haine avec le tempeh : je l’aime quand il est bien apprêté, mais je le déteste quand ce n’est pas le cas. C’est que le tempeh est capricieux. On ne peut pas simplement le mettre au four et le servir tel quel, par exemple. Il faut le faire pocher dans un liquide, comme ici dans un délicieux bouillon assaisonné, afin qu’il perde un peu d’amertume et absorbe la saveur du bouillon. Donnez une seconde chance au tempeh avec cette recette, vous ne le regretterez pas.

Ingrédients

Tempeh BBQ

1 tasse (250 ml) de bouillon de légumes

¼ tasse (60 ml) de sauce chili de type Heinz

3 c. à soupe (45 ml) de sauce soya

2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable

1 c. à soupe (15 ml) d’huile végétale

2 c. à soupe (8 g) de levure alimentaire

1 c. à thé de poudre d’ail

1 c. à thé de fumée liquide

240 g de tempeh coupé en petits dés d’environ 0,5 po (1 cm)

Vinaigrette au concombre

⅓ tasse (80 ml) de lait de soya

4 c. à thé (20 ml) de moutarde de Dijon

2 c. à thé de jus de lime

1 ½ c. à thé de sirop d’érable

¼ c. à thé de sauce piquante de type Tabasco

¾ c. à thé de sel

Poivre au goût

¾ tasse (180 ml) d’huile végétale

¼ de concombre (95 g) haché très finement

Montage

Riz brun (recette proposée à la page 170 du livre)

2 têtes de laitue romaine hachées

1 tasse (135 g) de maïs surgelé décongelé

1 ou 2 carottes, râpées ou en spirale

Environ 20 tomates cerises

2 oignons verts hachés

¼ tasse (40 g) de graines de citrouille ou de tournesol grillées

Préparation

Tempeh BBQ

Dans une poêle, mettre tous les ingrédients, sauf le tempeh, et bien mélanger. Ajouter le tempeh, porter à ébullition, réduire le feu et laisser mijoter jusqu’à ce que tout le liquide soit absorbé, de 8 à 10 minutes. Réserver.

Vinaigrette au concombre

Dans un bol, verser le lait de soya et ajouter la moutarde de Dijon, le jus de lime, le sirop d’érable, la sauce piquante, le sel et le poivre. Mélanger à l’aide d’un mélangeur à main, en versant très lentement l’huile végétale en filet, jusqu’à ce que la vinaigrette prenne. Cesser de mélanger immédiatement. Ajouter le concombre et mélanger délicatement avec une cuillère. Réserver.

Montage

Dans chaque bol, mettre la quantité désirée de riz, puis ajouter du tempeh, de la laitue, du maïs, des carottes, des tomates cerises, des oignons verts et des graines de citrouille (ou de tournesol). Arroser de vinaigrette.

