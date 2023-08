Sandwich aux oeufs, aux herbes et à la truite fumée

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Facile à varier tout au long de la saison pour s’adapter aux récoltes de fines herbes et de verdures, ce sandwich à la truite fumée aux saveurs équilibrées entre le crémeux, la fraîcheur et l’acidité est simple à préparer.

Rendement : 2 sandwichs

Ingrédients

¼ tasse (60 ml) de mayonnaise du commerce

100 g (environ ¼ tasse) de truite locale fumée à chaud, émiettée

2 c. à soupe (30 ml) de fines herbes de saison hachées (ciboulette, coriandre, persil, aneth)

Sel (et autres assaisonnements locaux au goût si désiré, une pincée de piment Gorria par exemple)

4 tranches de pain

3 oeufs cuits durs, tranchés en rondelles

1 tasse (250 ml) de verdures de saison (voir Note)

2 c. à soupe (30 ml) d’oignons marinés (voir Astuce), ou autres marinades au choix

Préparation

1. Dans un bol, mélanger la mayonnaise avec la truite fumée et les herbes. Assaisonner au goût et réserver.

2. Griller le pain et répartir la mayonnaise assaisonnée sur deux des tranches de pain.

3. Ajouter ensuite les rondelles d’oeufs, la verdure et les oignons marinés avant de refermer le sandwich.

Variante

Si vous n’aimez pas le poisson, vous pouvez remplacer la truite fumée par du bacon. Si vous êtes végétarien, vous pouvez le substituer par un peu de tofu fumé émietté.

Astuce

Pour faire des oignons marinés, préparer une marinade composée de ⅓ d’eau, ⅓ de vinaigre de cidre et ⅓ de sirop d’érable. Bouillir et verser sur des oignons émincés. Laisser mariner au réfrigérateur au moins 4 heures, mais c’est encore mieux jusqu’au lendemain. Si vous utilisez des oignons rouges, vos oignons seront rosés et plus jolis !

Note

Les feuilles de moutarde ajoutent un intéressant petit « punch » au sandwich, si jamais vous y avez accès. Autrement, il est possible d’ajouter une touche de moutarde forte au mélange de mayonnaise et de truite.

