Blanc-manger au trèfle bâtard

« La fleur de trèfle est utilisée en cuisine, écrit Isabelle Simard dans son livre. Celui dont l’arôme se distingue le plus, selon moi, c’est le trèfle bâtard (Trifolium hybridum), avec ses teintes variées allant du rose fuchsia au blanc crème. Prenez le temps d’en cueillir un petit bouquet pour humer son parfum, qui évoque les bonbons au raisin de notre enfance. Il y a quelques années, j’ai fait infuser du trèfle bâtard dans du lait chaud pour une amie qui avait des douleurs menstruelles. Le goût était si fantastique que j’ai créé une recette de pouding. »

Pour 4 personnes

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de fleurs de trèfle bâtard fraîches (sans tiges ni fleurs fanées)

625 ml (2 ½ tasse) de lait

125 ml (½ tasse) de sucre

3 c. à soupe de fécule de maïs

125 ml (½ tasse) d’amélanches ou de framboises sauvages (facultatif)

1 pincée de sel

Préparation

1. Mettre les fleurs et le lait dans une casserole. Porter à ébullition, retirer du feu et laisser infuser 30 minutes. (On peut aussi faire infuser les fleurs dans le lait froid toute une nuit au réfrigérateur, la saveur sera plus délicate.)

2. Filtrer le tout pour ne garder que le lait dans la casserole. Mélanger le sucre, la fécule et le sel avant de les incorporer petit à petit au lait, en brassant avec un fouet.

3. Chauffer doucement et laisser cuire à feu moyen en remuant continuellement, jusqu’à ce que le mélange épaississe.

4. Retirer du feu. Verser dans des ramequins ou des coupes à dessert et réfrigérer au moins 4 heures.

5. On peut ajouter des fruits rouges au blanc-manger au moment de le servir.

Recette tirée du livre Les quatre saisons de la cueilleuse indigène

