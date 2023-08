Salade de pâtes au pesto de bettes

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

L’été, on a envie de fraîcheur, de verdures, de couleurs, de potlucks et de pique-niques ! Cette recette correspond à tous ces désirs. C’est à la fois simple, beau et bon, et cela permet de valoriser la bette à carde, un légume qui abonde dans nos jardins en ce moment et pour lequel on est parfois à la recherche de nouvelles idées.

Rendement : 4-6 portions repas (ou 8-12 portions potluck)

Ingrédients

1 paquet de 500 g de pâtes courtes

Huile locale

Pesto (donne environ 1 tasse)

½ tasse (125 ml) de fleur d’ail hachée

2 tasses (500 ml) de feuilles de bettes à carde, mesurées tassées

1 tasse (250 ml) d’un mélange de verdure d’été (fanes de radis ou de rabioles, roquette, kale, etc.), mesuré tassé

¼ tasse (60 ml) de basilic ou de menthe

¼ tasse (60 ml) d’oignon vert ou de ciboulette haché

¼ tasse (60 ml) d’huile de caméline

1 ½ c. à soupe (22,5 ml) de vinaigre de cidre

Sel au goût

Garniture

1 tasse (250 ml) de cardes (les tiges de la bette à carde) coupées en petites lanières

2 tasses (500 ml) de fromage en grains haché grossièrement

Plein de fleurs comestibles

Préparation

1. Cuire les pâtes selon les indications. Transférer dans un gros bol avec un peu d’huile pour empêcher qu’elles ne collent. Laisser à température ambiante.

2. Pendant ce temps, dans un robot, mixer tous les éléments du pesto, sauf l’huile. Hacher jusqu’à l’obtention d’une texture fine et ajouter l’huile en filet en laissant le moteur tourner. Assaisonner au goût.

3. Mélanger le pesto avec les pâtes refroidies, puis ajouter les cardes et le fromage en grains.

4. Décorer avec les fleurs.

Note

Comme le montrent les nombreuses « options » proposées dans les ingrédients de la recette, les substitutions de verdures ou d’herbes sont nombreuses, de manière à pouvoir s’adapter facilement à ce qui est disponible dans nos jardins, nos paniers, ou à nos trouvailles au marché !

