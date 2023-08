Salade croustillante aux edamames

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

« Ma définition d’une salade-repas, c’est le feeling de me bourrer la face tout en me sentant légère après. Et celle-là, c’est ma préférée ! » affirme Alexandra Diaz au sujet de cette recette tirée de son livre Buenos Diaz !

Donne cinq portions

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 5 minutes

Ingrédients

Salade

125 ml (½ tasse) de pacanes + pour la garniture

500 ml (2 tasses) d’edamames écossés

375 ml (1 ½ tasse) de chou rouge râpé

250 ml (1 tasse) de grains de maïs

500 ml (2 tasses) de chou frisé ciselé

60 ml (¼ tasse) de coriandre fraîche hachée

60 ml (¼ tasse) d’oignons verts ciselés

60 ml (¼ tasse) de menthe fraîche hachée

Vinaigrette asiatique

60 ml (¼ tasse) de tahini

30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya

15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de riz

15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable

Le jus de ½ lime

2,5 ml (½ c. à thé) de gingembre frais râpé

1,25 ml (¼ c. à thé) d’ail frais

15 ml (1 c. à soupe) de pâte de miso blanc

30 ml (2 c. à soupe) d’eau tiède

Préparation

1. Dans un poêlon antiadhésif, rôtir les pacanes à feu moyen pendant 5 minutes.

2. Dans un grand bol, mélanger les pacanes (réserver celles pour la garniture) et le reste des ingrédients de la salade.

3. Dans un petit bol, fouetter tous les ingrédients de la vinaigrette asiatique jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse.

4. Verser la vinaigrette sur la salade et mélanger. Garnir des pacanes rôties réservées.

