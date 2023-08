Recette de poulet cajun à la salsa de maïs

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Envie d’un souper pas compliqué pour profiter d’une belle soirée d’été ? Ce poulet garni de salsa vous donnera envie de danser, alors que la saison du maïs bat son plein.

Portions : 4

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 6 minutes

Ingrédients

Pour la salsa de maïs

4 épis de maïs crus

1 échalote française

60 ml (¼ tasse) de coriandre fraîche

2 limes

15 ml (1 c. à soupe) d’huile végétale

Poivre, au goût

1 ml (¼ c. à thé) de sel

Pour le poulet cajun

5 ml (1 c. à thé) de paprika

15 ml (1 c. à soupe) d’assaisonnement cajun

15 ml (1 c. à soupe) d’huile végétale

2 poitrines de poulet, environ 450 g (1 lb) en tout

Préparation

Pour la salsa de maïs

À l’aide d’un couteau, séparer les grains de maïs des épis pour obtenir environ 1 litre (4 tasses). Déposer dans un grand bol. Hacher finement l’échalote et la coriandre, puis les ajouter dans le bol. Presser les limes au-dessus du bol et verser l’huile. Poivrer généreusement, ajouter le sel et mélanger. Réserver au réfrigérateur.

Pour le poulet cajun

Préchauffer le barbecue à puissance élevée pour atteindre environ 290 °C (550 °F). Dans un bol moyen, mélanger le paprika, l’assaisonnement cajun et l’huile. Couper les poitrines de poulet en deux sur l’épaisseur et les ajouter dans le bol. Mélanger pour bien les enrober. Déposer le poulet sur la grille du barbecue, fermer le couvercle et cuire 2 ou 3 minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’il soit bien cuit. Garnir le poulet de 500 ml (2 tasses) de salsa de maïs et servir.

La salsa de maïs se conserve 4 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas. Le poulet grillé se conserve 4 jours au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur.

Recette tirée du livre Tellement frais par Geneviève O’Gleman, Les Éditions de l’Homme, 2023

