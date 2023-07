Recette de soupe froide de melon, tomate et crevettes nordiques

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Besoin de fraîcheur ? Ce plat est ce qu’il vous faut ! Une soupe froide d’une simplicité inouïe aux tomates et au melon. Une garniture express de crevettes nordiques crémeuse et parfumée. Une finition de melons acidulés en garniture. Que vous savouriez cette soupe en entrée ou en plat, le charme opérera !

Rendement : 6-8 portions en entrée, 3-4 portions en soupe-repas

Ingrédients

Melon mariné

½ tasse (125 ml) de melon à chair orangée (de type cantaloup), coupé en petits cubes

2 c. à soupe (30 ml) de miel

2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre de cidre

2 c. à soupe (30 ml) d’eau

Soupe

4 tasses (1 litre) de tomates moyennes fraîches, en quartiers

2 tasses (500 ml) de melon à chair orangée

1 c. à soupe (15 ml) de verjus

1 c. à soupe (15 ml) d’huile de caméline

Sel au goût

Garniture

1 lb (450 g) de crevettes nordiques

2 c. à soupe (30 ml) de yogourt nature

2 c. à soupe (30 ml) de mayonnaise

1 échalote française, hachée

1 c. à thé (5 ml) de sauce piquante

2 oignons verts émincés

Préparation

La veille ou le matin même (si vous faites cette recette le soir), préparer les pickles de melon en faisant bouillir le miel, le vinaigre et l’eau et en versant la marinade chaude sur les cubes de melon dans un contenant résistant à la chaleur. Réserver au froid jusqu’au moment de servir. Mettre tous les ingrédients de la soupe dans un mélangeur ou au robot culinaire, et mixer jusqu’à ce que la texture soit homogène. Réserver au frais. Pour la garniture, mélanger tous les ingrédients (sauf les oignons verts) dans un bol. Rectifier l’assaisonnement au besoin. Réserver au frais jusqu’au moment de servir. Au moment de servir, diviser la soupe dans les bols et ajouter la garniture de crevettes au centre. Terminer le montage avec les oignons verts, les cubes de melon mariné et un filet d’huile.

Quelques petites variantes…

Cette recette offre de nombreuses possibilités de variantes. Par exemple, il est possible de remplacer le melon brodé orangé par du melon d’eau ou même des fraises. La garniture de crevettes peut être troquée contre des oeufs cuits durs et un peu de fromage frais. Quant à la décoration, amusez-vous avec les herbes que vous avez !

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.