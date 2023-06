Recette de marinade pour volaille style «shish-taouk»

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Une recette inspirée de la saison de la récolte de l’ail et des barbecues ! Une belle façon de valoriser ce plant d’origan que vous avez peut-être au potager ou dans vos jardinières. Délicieuse pour les grillades estivales, cette marinade de style shish-taouk peut très bien se préparer pour être emportée en camping, dans le but de savourer un festin 100 % local en pleine nature.

Ingrédients

8 hauts de cuisse de poulet

½ tasse (125 ml) de yogourt nature

2 c. à soupe (30 ml) de verjus*

1 grosse gousse d’ail râpée à la microplane (ou hachée finement)

2 c. à soupe (30 ml) d’origan frais haché

½ c. à thé (2,5 ml) de piment Gorria moulu

1 c. à thé (5 ml) de sel

Préparation

Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients de la marinade. Goûter et rectifier l’assaisonnement au besoin en gardant en tête que c’est ce qui va assaisonner la volaille : on vise donc que la marinade soit un peu plus salée et acide que s’il s’agissait d’une préparation prêt-à-manger.

Ajouter la volaille dans la marinade et bien masser. Réfrigérer au moins quatre heures ou jusqu’au lendemain, idéalement.

Variante

Remplacer l’ail par 1 c. à soupe (15 ml) de fleur d’ail hachée en début de saison des barbecues. Les hauts de cuisse peuvent être remplacés par des poitrines coupées en morceaux. L’hiver, on remplace l’origan frais par celui qu’on aura fait sécher. On peut aussi combiner l’origan avec du thym et/ou du romarin.

Astuce

Doublez la recette et obtenez des morceaux de volaille shish-taouk grillés en extra pour garnir des sandwichs ou des salades-repas le lendemain !

Le verjus est issu du pressage de raisins immatures. Le résultat : un produit sans alcool, sans maturation et sans fermentation qui peut très bien remplacer le jus de citron ou le vinaigre dans une recette 100 % locale. On peut, par exemple, l’utiliser dans les vinaigrettes ou pour déglacer les sauces.

