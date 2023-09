Tout sur le paillis en 8 conseils

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le paillis, très utile pour repousser les mauvaises herbes, a une foule d’autres usages moins connus. Il protège les racines, isole le sol en hiver et conserve son humidité. C’est donc un allié de taille ! Voici 8 choses à savoir pour en tirer le meilleur parti et magnifier votre jardin.

1. Plusieurs types de paillis sont proposés sur le marché. Parmi eux, le paillis de cèdre. Une variété bien connue, à la fois abordable, facile à trouver et particulièrement durable. Il sert non seulement à maîtriser la croissance des mauvaises herbes pendant l’été, mais également à protéger efficacement le sol des plantes fragiles en automne.

2. Pour de meilleurs résultats, utilisez une couche d’une dizaine de centimètres au pied des plantes. Assurez-vous toutefois de laisser le collet dégagé.

3. Les feuilles mortes déchiquetées sont une solution de rechange intéressante au paillis. Veillez simplement à utiliser des feuilles saines, qui n’ont pas été affectées par des maladies au cours de la saison estivale. Il vous suffit de déchiqueter ces feuilles à l’aide d’une tondeuse et de les répandre au pied des plantes fragiles. L’un des principaux avantages de ce type de paillis est qu’il peut être incorporé au sol au printemps suivant, ce qui contribue à l’enrichir. Une solution à la fois écologique et économique !

4. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles non déchiquetées pour isoler et protéger le sol. Il faudra toutefois les retenir avec un filet pour éviter qu’elles se retrouvent chez le voisin !

5. Tout comme le paillis, la paille peut limiter la croissance des mauvaises herbes et protéger les cultures au potager. Vous pouvez contacter un agriculteur près de chez vous pour vous en procurer à faible coût.

6. Pour augmenter l’efficacité du paillis et bien protéger les plantes, assurez-vous de le mettre en place avant le gel et les grands froids !

7. Les vivaces frileuses, comme la lavande, les hibiscus et le crocosmia, les rosiers non rustiques et les végétaux qui viennent d’être plantés aiment avoir un coup de main pour traverser nos hivers ! Pensez à bien les recouvrir.

8. À la fin de l’hiver, vous n’aurez qu’à étendre ou à enlever le paillis lorsque la neige aura fondu !

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.