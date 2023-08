Comment sauver les annuelles du froid ?

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Lorsqu’on sent l’été commencer à tirer à sa fin, la plupart des jardiniers se préparent à dire adieu à leurs annuelles. Sachez que plusieurs d’entre elles peuvent avoir une seconde vie !

Par définition, les annuelles ne vivent qu’une seule année. Cependant, la plupart des plantes que nous appelons « annuelles » sont en fait des plantes pérennes… en climat tropical. En les protégeant du froid, elles peuvent alors pousser pendant plusieurs années ! Il suffit de les rentrer au bon moment. Voici le guide pratique pour les sauver.

Quelles annuelles peuvent être entretenues à l’intérieur ?

Une multitude de plantes peuvent être conservées d’une année à l’autre. Pour ne pas manquer de place, choisissez vos préférées ! On a l’habitude de récupérer les pélargoniums (géraniums), les fuchsias, les hibiscus et les coléus, mais pourquoi ne pas sauver les mandévillas, les bougainvilliers, les agrumes et les lantanas ? Les fines herbes occupent peu d’espace et leurs arômes parfument délicieusement la maison : citron, verveine, citronnelle, menthe, romarin et autres.

Tout est dans le timing

Mieux vaut rentrer vos plantes plus tôt que tard, car elles ne survivront pas après le gel. Commencez dès que les nuits se rafraîchissent, vers la fin d’août et le début de septembre. Il faut faire attention à certaines plantes, comme l’hibiscus. Si la température descend le moindrement, autour de 12 °C, il rejettera certaines de ses feuilles ! En effet, 4 à 8 semaines après la rentrée, le feuillage jaunira puis commencera à tomber. Soyez prévenant et rentrez votre hibiscus chéri bien à l’avance.

Quoi faire avec des plants trop gros ?

Si votre plant est devenu trop gros pour être placé dans votre domicile, il vous est toujours possible de faire des boutures. Vous pourrez alors couper des tiges de vos plants préférés sur environ 10 cm de longueur et les replanter par la suite. N’hésitez pas à enlever les feuilles du bas sur la tige afin de concentrer l’énergie de votre bouture sur son système racinaire. Lorsque ce dernier sera plus développé, le plant pourra alors croître de nouveau.

Se protéger des insectes

Vous ne voulez certainement pas vous retrouver avec une infestation d’insectes dans le salon ! Pour vous débarrasser des envahisseurs présents sur le feuillage d’une bouture, placez la tige dans un bol d’eau et de savon insecticide et secouez-la avant de faire la bouture. Pour une plante en pot, équipez-vous d’un linge trempé dans de l’eau savonneuse et lavez entièrement la plante, sans oublier le dessous des feuilles ! Il ne vous reste plus qu’à rincer abondamment.

Afin d’éliminer les insectes qui pourraient se cacher dans le terreau, entourez-le d’un linge puis plongez-le dans un seau d’eau mélangée avec du savon insecticide. Quelques roches déposées sur le terreau le garderont bien en place. On le laisse tremper une demi-heure et drainer pendant une heure ou deux. Vous pourrez alors rentrer vos plantes en toute confiance.

Comment entretenir les plantes à l’intérieur ?

On peut traiter nos annuelles de deux façons : les faire entrer en dormance ou les entretenir comme toutes nos plantes d’intérieur. Pour la première méthode, on place la plante dans une pièce sombre et froide, mais au-dessus de la température du gel, et on réduit les arrosages. Un garage peu chauffé, une cave ou une chambre froide sont des endroits idéaux. Si des tiges étiolées apparaissent, retirez-les. Mise en garde : vos plantes feront peine à voir pendant ces quelques mois, mais elles retrouveront rapidement leur splendeur en été !

Pour la deuxième méthode, il suffit de fournir aux plantes un bon éclairage, des arrosages réguliers et une humidité ambiante d’environ 50 %. N’hésitez pas à vous procurer un humidificateur. Pour la température, ce qui vous convient conviendra aussi à vos plantes ! Finalement, on oublie l’engrais jusqu’au printemps.

Le coup de coeur de Larry Les étroites fleurs mauves et épis argentés du pénnisetum rouge (Pennisetum advena « Rubrum ») sont si magnifiques qu’il serait dommage de laisser le plant mourir dehors. Il prendra une teinte verdâtre en hiver, mais ses couleurs reviendront rapidement au jardin !

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.