Comment s’occuper de son jardin en période de canicule?

On adore profiter de notre jardin l’été, mais l’arrosage peut devenir un véritable casse-tête dans les périodes de sécheresse. Eh oui, pour protéger notre ressource en eau si précieuse, plusieurs municipalités québécoises ont adopté des mesures pour encourager une utilisation plus responsable. La bonne nouvelle, c’est qu’il est tout à fait possible de réduire sa consommation d’eau tout en assurant le bonheur de ses plantes. On vous donne nos meilleurs conseils pour concilier arrosage, bonnes pratiques et économie d’eau !

Pas si gourmandes que ça, nos plantes

Les besoins en eau de nos plantes sont déjà bien comblés par les précipitations — plus qu’on peut le penser ! En effet, les besoins en arrosage d’un aménagement mature et permanent tel que la pelouse, au Québec, peuvent être comblés de 65 % à 100 % par dame Nature. Ça vaut la peine d’apprendre à connaître les vrais besoins en eau de vos plantes ; parfois, il suffit d’arroser moins souvent (ou pas du tout). Néanmoins, certains facteurs s’avèrent importants à considérer et peuvent influencer les besoins en eau des végétaux, tels que l’exposition au soleil et au vent, la température, le type de terreau utilisé (ou type de sol en place) ainsi que les espèces végétales choisies. En effet, certaines catégories de végétaux ont des besoins en eau plus élevés et peuvent nécessiter plus d’arrosage que d’autres.

Besoins en eau des arbres et des arbustes

Lors de la première année d’implantation, les arbres et arbustes peuvent nécessiter quelques arrosages pour favoriser le développement racinaire. Par la suite, lorsqu’ils sont bien établis (après deux ou trois ans), ceux-ci n’ont presque jamais besoin d’être arrosés. En effet, plus une plante aura un grand couvert végétal (un arbre, par exemple), plus son système racinaire sera développé. Cela lui permettra d’aller chercher l’eau en profondeur dans le sol.

Conseil de pro

Arrosez-les quelques fois lors de la première année d’implantation afin de stimuler l’enracinement et par la suite, lorsqu’ils sont bien établis, seulement lorsqu’ils montrent des signes de stress.

Besoins en eau des vivaces

Lorsqu’elles sont plantées au bon endroit et qu’elles ont atteint leur stade de maturité, les vivaces n’ont besoin que d’être arrosées minimalement, voire presque jamais, selon l’espèce. Cela dit, il pourrait s’avérer nécessaire d’arroser plus fréquemment une vivace qu’un arbuste ou un arbre.

Conseil de pro

N’arrosez-les que lors d’une sécheresse prolongée ou lorsqu’elles montrent des signes de stress.

Besoins en eau des annuelles et des plantes potagères

Les plantes potagères doivent être bien irriguées régulièrement pour croître et produire. Toutefois, elles ont des besoins différents les unes des autres. Les tomates, céleris, concombres, courges, poivrons, cerises de terre, radis, artichauts et aubergines exigent beaucoup d’eau. La fraise, l’edamame, l’oignon, l’ail et plusieurs fines herbes préfèrent plutôt des arrosages espacés.

Conseil de pro

Pour un arrosage plus facile, regroupez les plantes qui ont des besoins similaires en eau.

Besoins en eau des plantes en pot

Pour éviter d’avoir à arroser fréquemment, on doit cultiver les plantes en contenant selon les règles de l’art ! Mieux vaut choisir des espèces qui se plaisent en pot, utiliser un substrat qui retient l’eau (mais pas trop quand même ! Évitez d’acheter de la terre noire afin de ne pas asphyxier vos racines) et placer nos végétaux dans des conditions optimales pour leur variété (vérifiez le niveau d’ensoleillement recommandé).

Conseil de pro

Optez pour des contenants qui récupèrent l’eau et la redistribuent aux racines lors de périodes plus sèches.

Besoins en eau de la pelouse

Les précipitations naturelles répondent à la très grande majorité des besoins de la pelouse. Si votre gazon devient jaune, pas de panique ! Il est simplement entré en période de dormance et reprendra son aspect habituel lorsque les conditions s’amélioreront.

Conseil de pro

Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, évitez de tondre ou d’arroser votre pelouse en période de sécheresse.

Trucs en rafale

Il y a une foule de bonnes pratiques d’arrosage faciles à mettre en place. En les intégrant à votre routine ou à votre aménagement, vous économiserez l’eau sans trop d’efforts.

• Placez la bonne plante au bon endroit. Il est plus facile de choisir des végétaux adaptés à notre environnement que d’essayer de le changer. Vous pouvez aussi opter pour des végétaux plus résistants à la sécheresse afin de limiter leur besoin en arrosage.

• Arrosez tôt le matin.

• Paillez les sections à nu du potager ainsi que la base des arbres et des arbustes.

• Arrosez la base des végétaux (et évitez leur feuillage).

• Récoltez l’eau de pluie provenant de vos gouttières et arrosez vos végétaux avec celle-ci !

Dame Nature à la rescousse

Malgré tous ces conseils, il est possible que vous ayez à arroser certaines plantes en période de sécheresse. Notre conseil : récupérez l’eau de pluie ! Il existe plusieurs solutions à des prix variés. Si vous gardez l’oeil ouvert, vous pourriez même obtenir un baril récupérateur d’eau de pluie gratuitement. Vérifiez auprès des organismes locaux et de votre municipalité. Et pour encore plus de conseils et de trucs pour économiser l’eau au jardin, n’hésitez pas à vous référer au site Arroser futé.

