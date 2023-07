Conserver ses récoltes estivales toute l’année

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Après des mois de travail attentionné, votre potager est en plein essor et vous offre une abondance de fruits et légumes. Cependant, une fois ces précieuses récoltes entre vos mains, comment éviter tout gaspillage ? Découvrez ces astuces pour les préserver tout au long de l’année et profiter au maximum de votre travail acharné.

Prolonger la période de récolte en échelonnant ses semis

Dès la création de votre jardin, il est essentiel de suivre une règle de base : échelonner les semis afin de récolter les légumes peu à peu, sur une plus longue période.

Planifiez attentivement l’aménagement de votre potager pour éviter les surplus. Certains légumes produisent énormément en une seule fois. Par exemple, pour éviter d’être submergé de haricots, semez-les toutes les deux semaines jusqu’à la mi-juillet.

Les légumes racines, les alliacées (ail, poireaux, oignons, échalotes), les tomates, les poivrons, les piments, les cerises de terre, les fines herbes, les courges et les citrouilles se récoltent à l’automne. À noter : les choux acquièrent une saveur délicieuse après une première gelée.

Adopter la méthodede conservation adéquate

Séchez

Traditionnellement, on fait sécher les fines herbes afin de rehausser le goût de nos recettes. Il suffit de suspendre ses bouquets d’herbes aromatiques dans une pièce sombre et propre. Surtout, n’oubliez pas que les fruits et légumes déshydratés sont tout aussi utiles et délicieux ! Mangues et abricots séchés, par exemple, font des collations naturelles simples et savoureuses. Vous pourriez aussi faire sécher des tranches de légumes pour créer un mélange à ajouter à vos soupes ou à votre riz. Il y a une foule de recettes faciles à réaliser sur Internet, à vous de les découvrir !

Pour faire sécher certains petits fruits et légumes, vous pouvez utiliser votre four comme déshydrateur. Les aliments suivants se prêtent facilement au séchage : le chou frisé (kale), les fraises, les pommes, les tomates, les piments, les fines herbes et les carottes.

Congelez

Pensez à ce que vous et votre famille aimez manger. Si vous raffolez des frites et des smoothies, coupez vos patates en juliennes et congelez vos petits fruits préférés. Disposez-les d’abord sur une plaque à biscuits avant de les transférer dans des sacs de congélation. Les fines herbes ciselées et les aliments suivants se congèlent facilement : les petits fruits, la rhubarbe, les tomates, le brocoli, le chou-fleur et les poivrons.

Certains légumes devront être blanchis avant d’être congelés, comme le chou-fleur, le brocoli et les haricots. Toutefois, il n’est pas nécessaire de blanchir ou de peler les tomates avant de les congeler : il suffit de les plonger brièvement dans l’eau bouillante pour les peler facilement par la suite.

Maximiser la conservation

Voici quelques astuces pratiques pour éviter le gaspillage de vos fruits et légumes frais.

• Petits fruits : ils peuvent faire de délicieux glaçons à ajouter dans vos boissons préférées !

• Herbes salées : les légumes et les herbes finement hachés, mélangés avec du gros sel et placés dans le congélateur, se conserveront presque indéfiniment !

• Légumes racines : les pommes de terre, les oignons, l’ail et les échalotes se conserveront longtemps dans un endroit frais, sec et sombre. Évitez de les placer au réfrigérateur, car cela risquerait de les ramollir.

• Basilic : hachez-le avec de l’ail, placez-le dans des bacs à glaçons et arrosez-les d’huile. Vous pourrez ainsi le conserver plus longtemps et ajouter une touche estivale à toutes vos recettes.

• Confitures et marinades : avec un peu de patience et de savoir-faire, tous les fruits peuvent être transformés en de délicieuses confitures. Quant aux légumes, vous pouvez les mariner dans du vinaigre ou les saumurer.

Faites une liste des légumes que vous n’avez pas consommés au cours de l’année. Peut-être que votre famille n’est pas tellement fan des poivrons, finalement. Prenez cela en compte lors de la planification de votre potager pour l’année prochaine, et profitez de l’espace pour faire pousser les légumes que vous adorez en plus grande quantité !

