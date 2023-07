Conseils pour réaménager sa cour en pleine saison

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

L’été est bien amorcé et la saison du jardinage bat son plein. Vous chouchoutez, désherbez, arrosez votre jardin… quand soudain, illuminé par les rayons du soleil, vous réalisez avec étonnement que votre oasis extérieure aurait tout à coup vraiment besoin qu’on rehausse son apparence, qu’on en reverdisse l’espace ou qu’on y améliore le confort. Avant de redisposer vos végétaux et de modifier votre aménagement, prenez le temps de planifier les (petits) changements à effectuer.

1. Définir les objectifs

Afin d’être en mesure de bien planifier votre nouvel espace extérieur et de déterminer les actions à poser, il est impératif de définir les raisons de cet appel au changement. Voici quelques questions à se poser avant de métamorphoser votre aire de vie extérieure :

• Souhaitez-vous avoir plus de place ou, au contraire, réduire la dimension de certains éléments ?

• Certaines plantes sont-elles devenues envahissantes ou trop volumineuses ?

• Avez-vous désormais moins de temps à consacrer au jardinage ?

• Voulez-vous rafraîchir, actualiser ou changer votre mobilier ?

• Désirez-vous ajouter un potager ?

• Vos besoins ont-ils changé (p. ex. : retrait d’une piscine ou d’une aire de jeu, ajout d’un spa, etc.) ?

• Désirez-vous simplement un renouvellement de décor ?

2. Déplacer ses végétaux

Le début de l’été est un bon moment pour procéder à un grand nettoyage du jardin et effectuer le retrait des végétaux qui semblent problématiques (avec modération bien sûr). C’est souvent l’une des premières étapes à effectuer pour rafraîchir son jardin. En effet, il se peut qu’une vivace ou un arbuste soit devenu trop volumineux pour son emplacement ou que l’ensoleillement du site ne lui convienne plus, car les arbres ont grandi. Il sera alors intéressant (et possible en suivant les conseils des horticulteurs pour une transplantation efficace) de les relocaliser afin de pouvoir profiter encore de leur beauté et de leur maturité. Conseil : ne transplantez pas trop rapidement ! Placez les végétaux dans leur nouvel environnement et prenez du recul avant de les planter. Déplacez-les afin de choisir le meilleur emplacement pour vous… et pour la plante.

3. Agrandir ou réduire ses aménagements

Changer la forme des platebandes permet de transformer rapidement et simplement l’apparence d’un espace. À l’aide d’une corde assez longue ou d’un boyau d’arrosage (chauffez-le au soleil afin qu’il soit plus malléable), tracez au sol les formes désirées. Avant de retirer ou d’ajouter de la pelouse, assurez-vous que les courbes et les lignes sont bien proportionnées, et que la forme que l’on obtiendra est vraiment celle qui est désirée. Au besoin, faites un croquis en illustrant les végétaux afin de bien les relocaliser et de les positionner avec harmonie en ce qui a trait aux couleurs, formes et différentes hauteurs. Si vous devez faire de nouvelles acquisitions, prenez soin de vous informer des besoins des végétaux, de leur taille à maturité et de leur entretien.

4. Maximiser le potentiel des balcons et des terrasses

Devant le vaste choix de plantes annuelles pouvant être utilisées pour la culture en contenant, bien planifier ses agencements peut parfois se révéler une tâche colossale. Voici quelques conseils de base qui vous permettront de faire les bons choix afin de verdir vos petits espaces.

Le choix du contenant

• Le pot idéal doit avoir une base large, posséder un ou plusieurs trous de drainage et avoir un diamètre et une profondeur de plus de 30 cm.

• Les jardinières devront mesurer jusqu’à 1,2 m de longueur alors que leur profondeur et leur largeur doivent être plus de 20 cm.

• Les paniers suspendus doivent minimalement avoir une profondeur de 20 cm et un diamètre de 40 cm.

• Les contenants à réservoir d’eau sont une bonne solution pour les jardiniers qui s’absentent fréquemment.

• Les contenants faits de membrane géotextile sont parfaits pour la culture des légumes et des petits fruits.

Des agencements harmonieux

• Chaque potée doit être composée d’une plante vedette, de plantes d’accompagnement et de plantes retombantes.

• N’hésitez pas à ajouter des plantes à feuillage ornemental qui mettront en valeur le coloris des fleurs.

• Évitez de disposer la plante la plus haute au centre de votre composition ; l’asymétrie est gagnante et confère du mouvement à la création.

• Limitez le nombre de teintes à trois tout au plus afin de préserver l’équilibre et l’harmonie visuelle.

5. Choisir des meubles

Souvent relégué aux oubliettes, le mobilier de jardin est pourtant un élément de décor qui mérite toute notre attention. Au fil du temps, nos besoins évoluent et le mobilier extérieur devient parfois inadéquat. Un simple coup de pinceau peut suffire à redonner un nouveau souffle, mais il peut arriver que quelques ajouts ou un changement complet soient nécessaires. Prenez le temps d’évaluer vos besoins : salle à manger, coin bistro, espace détente, etc. Prenez des mesures pour maximiser l’espace et, surtout, sélectionnez des matériaux durables, lavables et qui pourront être rangés facilement. Le tout en poursuivant l’objectif d’insuffler un vent de beauté et de confort à son jardin.

