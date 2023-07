Bonnes adresses pour l’autocueillette

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Combinant l’expérience au grand air avec la satisfaction de goûter des fruits et légumes fraîchement récoltés, l’autocueillette est l’activité par excellence en été. Friands d’activités en plein air, découvrez des destinations pour l’autocueillette partout au Québec.

Potager Mont-Rouge Halte gourmande

Au coeur de Rougemont, cette halte invitante vous accueille afin de récolter fruits et légumes frais de plusieurs variétés. Selon la saison, découvrez les aubergines, poivrons, piments forts, tomates et petits fruits pour des saveurs des plus variées dans votre assiette. Les installations comprenant entre autres un labyrinthe et une mini-ferme incitent aux visites en famille.

• Quoi récolter : fraises, tomates, aubergines, poivrons, piments, pommes et citrouilles

• Où : 154, rang de la Montagne, Rougemont

Bleuetière touristique de Dolbeau-Mistassini

De la fin du mois de juillet à la fin du mois d’août, plongez dans la richesse du Lac-Saint-Jean en cueillant à la main de savoureux bleuets. Vous pourrez profiter de votre visite pour apprécier les divines sucreries chocolatées des pères trappistes, dont leur inimitable chocolat aux bleuets.

• Quoi récolter : bleuets

• Où : 265, boulevard des Pères, Dolbeau-Mistassini

Ferme Nordvie

On se rend à la ferme Nordvie pour l’autocueillette de ses délicieuses fraises, mais également pour faire le plein de fruits et de légumes biologiques fraîchement sortis des champs : framboises, rhubarbe, maïs sucré, ail, fleur d’ail et différentes récoltes d’automne.

• Quoi récolter : fraises

• Où : 1049, chemin des 2e-et-3e-Rangs, Saint-Bruno-de-Guigues

La Vieille Ferme

En plein coeur du fjord, à Saint-Fulgence, La Vieille Ferme est une halte gourmande qui propose non seulement différents produits à se procurer au P’tit Marché, une vue magnifique sur les splendeurs du fjord du Saguenay, un verger bio pour l’autocueillette, mais également une bergerie qui élève les « agneaux du fjord ».

• Quoi récolter : pommes et courges

• Où : 163, chemin de la Pointe-aux-Pins, Saint-Fulgence

OhBio — ferme Jean-Pierre Plante

L’île d’Orléans est sans contredit un arrêt incontournable pour tous ceux qui ont le désir de s’adonner au plaisir de l’autocueillette. En plus de la vue magnifique sur le fleuve et la possibilité de se procurer plusieurs produits frais au kiosque, l’entreprise vous attend pour cueillir des fraises biologiques fièrement cultivées sur des terres certifiées.

• Quoi récolter : fraises biologiques

• Où : 7441, chemin Royal, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans

Au jardin des noix

Aux ateliers sur la cueillette de différents comestibles sauvages et à la possibilité de se procurer différents produits en boutique, dont les noix de noyer noir, se combine la récolte de noisettes en autocueillette au mois de septembre. À la découverte des noix nordiques du Québec !

• Quoi récolter : noisettes

• Où : 511, rang Kildare, Saint-Ambroise-de-Kildare

La Courgerie

Les propriétaires, des passionnés de la courge, vous invitent à découvrir leurs secrets en parcourant leurs champs. Une destination unique où vous pourrez en apprendre plus sur ce légume aux différents visages.

• Quoi récolter : courges (plusieurs variétés)

• Où : 2321, grand rang Saint-Pierre, Sainte-Élisabeth

Ferme Manicouagan

Une visite sur la Côte-Nord impose un détour à la ferme Manicouagan afin de cueillir l’exquise camerise. Cet arrêt vous permettra de savourer toutes les subtilités de ce petit fruit qui gagne à être connu et dont le goût est un mélange des saveurs du cassis, du bleuet et de la framboise.

• Quoi récolter : camerises, fraises, framboises, citrouilles et maïs

• Où : 180, rue Granier, Pointe-Lebel

Les argousiers du Lac-Brome

La baie d’argousier, ce petit fruit riche en vitamines et apprécié pour ses propriétés médicinales, est cultivée dans de magnifiques vergers qui se parent d’éclats orangés. On s’adonne à sa récolte à partir de la fin du mois d’août.

• Quoi récolter : baies d’argousier

• Où : 48, chemin Fairmount, Lac-Brome

Ferme La Fille du Roy

Adresse intéressante pour partir à la découverte de l’artichaut et en faire l’autocueillette. Ce légume royal qui se déploie magnifiquement vous attend dès la fin août. L’entreprise offre également la possibilité de récolter des cerises de terre, des fraises, des courges et des citrouilles.

• Quoi récolter : fraises, artichauts, cerises de terre, courges et citrouilles

• Où : 1920, rang Saint-Simon, Sainte-Madeleine

Ferme Quinn

Très familial, ce lieu est connu des amateurs d’autocueillette depuis de nombreuses années. Vous pourrez y récolter à votre rythme fraises, framboises, bleuets et certains légumes de saison. De la mi-mai à la mi-juin, profitez de votre visite là-bas pour découvrir leurs asperges, offertes à la boutique gourmande.

• Quoi récolter : fraises, framboises, bleuets, maïs, pommes et citrouilles

• Où : 2495, boulevard Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

