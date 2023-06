Trouvailles culinaires... dans vos platebandes

Votre jardin pourrait regorger de découvertes alimentaires dont vous ne vous doutez même pas ! En effet, beaucoup de plantes renommées pour leur aspect esthétique ont un potentiel culinaire méconnu. Alliez beauté et utilité, tout en développant votre autonomie et votre diversité alimentaires.

Découvrez les trésors gustatifs qui se trouvent dans vos platebandes. Vos tâches d’entretien pourraient bien se transformer en occasions de récolte !

Hosta

Eh oui, ce grand classique de l’ombre, réputé pour ses variétés de feuillages colorés et flamboyants, est comestible ! On peut récolter les jeunes pousses de hostas, d’ailleurs vendues comme légumes au Japon. Elles se dégustent après cuisson. Ses fleurs lumineuses au parfum doux sont aussi comestibles.

• Hauteur à maturité : de 25 à 90 cm | Largeur : de 40 cm à 1,2 m

• Zone de rusticité : 2

• Herbacée, vivace

Hémérocalle fauve

Les pousses printanières des hémérocalles, une autre plante ornementale robuste, peuvent être préparées de la même manière que les poireaux. Le coeur est alors fondant. Le tubercule est savoureux et nutritif. Ses boutons floraux ont un goût poivré et ses fleurs ouvertes peuvent être farcies, à la façon des fleurs de courgettes en Italie. Certaines personnes peuvent ressentir une nausée si elles en consomment en quantité. Il suffit d’expérimenter avec une petite quantité la première fois, pour éviter une mauvaise surprise.

• Hauteur à maturité : 1,2 m | Largeur : 0,9 m

• Zone de rusticité : 3

• Herbacée, vivace, expansive

Photo: iStock

Bugle rampante

Productive au soleil comme à l’ombre, la bugle rampante (Ajuga reptans), curieusement, a un goût subtil de cheddar vieilli. On peut récolter ses fleurs bleues et ses feuilles aux teintes parfois pourpres, parfois bronzées, selon la variété.

• Hauteur à maturité : 15 cm | Largeur : 30 cm

• Zone de rusticité : 3

• Couvre-sol, vivace, expansive

Photo: Guillaume Pelland Paysage gourmand

Estragon mexicain

Les feuilles et les fleurs de l’estragon mexicain (Tagetes lucida), au discret goût d’anis, peuvent être consommées. On les apprécie particulièrement jumelées au poisson ou en infusion. Souvent cultivé aux côtés de la tomate, l’estragon mexicain contribue à tenir à distance les insectes nuisibles et les nématodes.

• Hauteur à maturité : 60 cm | Largeur : 30 cm

• Annuelle

Photo: Guillaume Pelland Paysage gourmand

Coriandre des bois

Tout comme la coriandre cultivée, la coriandre des bois (Houttuynia cordata) est une plante au goût puissant et polarisant. Les saveurs de celle qu’on nomme aussi poivrier de Chine ont des arômes de coriandre, de gingembre, d’écorces d’agrumes et même de poisson, se mariant bien avec la cuisine asiatique. La variante tricolore, nommée Caméléon, exprime à merveille ses couleurs changeantes à la mi-ombre.

• Hauteur à maturité : 30 cm | Largeur : 50 cm

• Zone de rusticité : 4

• Couvre-sol, vivace, expansive

Photo: Guillaume Pelland Paysage gourmand

Aspérule odorante

Les fleurs blanches et le feuillage clair de l’aspérule odorante (Galium odoratum) éclaircissent les zones ombragées. Les fleurs se pointent tôt en saison, et vous pouvez alors les récolter et les faire sécher pour révéler leur arôme précieux de vanille.

• Hauteur à maturité : 25 cm | Largeur : 30 cm

• Zone de rusticité : 3

• Couvre-sol, vivace, expansive

Photo: Guillaume Pelland Paysage gourmand

Reine-des-prés

Au parfum envoûtant de vanille et d’amande, la reine-des-prés (Filipendula ulmaria) aromatise de nombreux desserts européens. Aussi connue pour ses propriétés médicinales, elle se sert en tisane sucrée. Ses jolies fleurs blanches ou rosées s’élèvent en milieu humide.

• Hauteur à maturité : 1,2 m | Largeur : 0,8 m

• Zone de rusticité : 3

• Herbacée, vivace

Photo: iStock

Aralie à grappes

Ingrédients clés de la fameuse racinette, les racines de l’aralie à grappes (Aralia racemosa) sont charnues. Ses grappes juteuses proposent un éventail de saveurs boréales, des tourbières fruitées aux épinettes résineuses. Cette plante indigène se plaît aussi bien à l’ombre qu’au soleil.

• Hauteur à maturité : 18 m | Largeur : de 0,8 à 1,2 m

• Zone de rusticité : 3

• Herbacée, vivace

Photo: Guillaume Pelland Paysage gourmand

Patate en chapelet

Cette jolie plante aux fleurs pourpres, grimpant agressivement, aussi appelée pois d’Amérique (Apios americana), s’adapte bien aux sols détrempés. Ses tubercules, trois fois plus protéinés que la pomme de terre, poussent près de la surface du sol pour une récolte rapide. On les déguste cuits. Quand ils sont frits, leur texture merveilleuse et leur goût délicat de noisette charment à tout coup ! Je vous conseille d’essayer la patate en chapelet pour créer une poutine d’exception.

• Hauteur à maturité : 3 m | Largeur : 80 cm

• Zone de rusticité : 3

• Grimpante, vivace, potentiellement envahissante

Photo: Aiglon Indigo

Mertensie maritime

Surnommée huître végétale, la mertensie maritime (Mertensia maritima) rappelle fortement le goût du fameux mollusque. Ses fleurs d’un bleu pur et son feuillage argenté couvert d’une pruine qui la protège de la sécheresse présentent une surprenante curiosité.

• Hauteur à maturité : 20 cm | Largeur : 50 cm

• Zone de rusticité : 1

• Couvre-sol, vivace

Photo: Guillaume Pelland Paysage gourmand

Tête de dragon

La tête de dragon (Dracocephalum moldavica) présente de délicieuses fleurs gorgées de nectar et des feuilles à l’arôme de citron confit. En plus d’être comestible, cette plante, aussi connue sous le nom de « mélisse turque », est une alliée contre les insectes nuisibles. Délicieuse et pratique !

• Hauteur à maturité : de 30 à 50 cm | Largeur : 30 cm

• Annuelle

Photo: Guillaume Pelland Paysage gourmand

Pois asperge

Aux fleurs d’un rouge rare dans la famille des légumineuses, le pois asperge (Tetragonolobus purpureus), adapté aux sols peu fertiles, produit d’intrigantes gousses ailées. Il n’y a qu’à les cuire à la vapeur puis à les écosser avant d’en consommer les pois évoquant l’artichaut. Exquis !

• Hauteur à maturité : de 10 à 40 cm | Largeur : de 10 à 40 cm

• Annuelle

Photo: Guillaume Pelland Paysage gourmand

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.