Guide pratique pour récolter des salades savoureuses tout l’été

Comme c’est satisfaisant de faire quelques pas au potager pour récolter une bonne salade fraîche ! Faciles à cultiver, la laitue, l’épinard, l’endive, la roquette et le mélange mesclun sont les favoris des ménages québécois. Leur seul défaut : ils ont tendance à monter en graine rapidement. Lorsque cela se produit, la production de feuilles s’arrête, une tige s’élève du centre de la plante et les feuilles restantes deviennent amères. Heureusement, on peut récolter des feuilles fraîches de salade tout l’été grâce à trois méthodes qu’on vous fait découvrir à l’instant !

Plantation échelonnée

La première méthode consiste à planter des graines de salade sur une petite surface toutes les deux ou trois semaines. Les plants se succéderont tout l’été, vous fournissant des feuilles fraîches et savoureuses. Il suffit d’arracher les plants de salade qui commencent à monter et de faire d’autres semis. Vous pouvez semer jusqu’à la mi-septembre pour la dernière récolte de la saison.

Récolte en série

La deuxième méthode se réalise en récoltant seulement les feuilles extérieures des salades dès qu’elles sont assez grosses (10 à 12 centimètres de longueur), laissant le coeur, où se trouve la pointe de croissance, intact. Cela préserve la plante et la pousse à produire de nouvelles feuilles plutôt que de fleurir. Une semaine ou deux plus tard, les feuilles de l’extérieur de la rosette peuvent être récoltées de nouveau et la plante produira encore de nouvelles feuilles. Cette méthode peut parfois retarder la montée jusqu’à la fin de l’été.

Notez que la laitue romaine se prêtera mieux à cette technique que la laitue frisée. Pour les mélanges mesclun de salade, certaines variétés persisteront plus longtemps que d’autres.

Coupe en hauteur

La troisième méthode consiste à couper le plant de salade lorsque ses feuilles atteignent 10 à 12 centimètres de hauteur. On coupe toutes les feuilles de chaque plante à environ 2,5 centimètres de la base, ce qui laissera le coeur exposé, mais intact. Après environ deux ou trois semaines, il est possible de récolter à nouveau, en utilisant la même technique. Vous pouvez ensuite répéter le processus et prolonger la récolte pour presque toute la saison !

Entretien des salades

Pour obtenir les résultats escomptés, il faudra assurer de très bonnes conditions de culture à vos salades ! Cela implique de les arroser sans jamais laisser le sol s’assécher complètement et d’utiliser un sol riche et une fertilisation appropriée. On vous recommande d’appliquer du compost en début de saison, puis d’arroser avec un engrais d’algues ou un hydrolysat de poisson toutes les deux semaines environ. Ne vous inquiétez pas si votre potager devient plus ombragé au milieu de l’été à cause des grands légumes, ils rafraîchiront les plants !

Maintenant que vous connaissez ces trois méthodes, avec un peu de pratique et d’attention vous pourrez déguster des salades fraîches et croquantes tout l’été !

