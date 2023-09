Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Activités et nouveautés savoureuses à ne pas manquer.

Nouvelle table dans le Vieux-Port

Un nouveau restaurant ouvre ses portes au coeur du Vieux-Port, rue de la Commune : le Hayat, qui signifie « la vie » en arabe. Un clin d’oeil au désir de la nouvelle adresse de rendre hommage à la vie, au partage, à la découverte et au plaisir. Le chef Joseph Awad — qui a travaillé dans plusieurs restaurants renommés et a côtoyé le chef étoilé Massimo Bottura — est aux commandes et propose une cuisineinspirée des saveurs de la mer du Liban et des montagnes de la Syrie. « Le menu est façonné de plats à partager façon mezze, évoquant la convivialité et la chaleur des repas entre amis et en famille, résume Joseph Awad. Chaque plat est une oeuvre d’art, où les saveurs traditionnelles se mêlent avec audace à des ingrédients modernes, créant une harmonie de goûts qui surprennent et ravissent les papilles. » Mention spéciale au décor épuré mais chaleureux, qui donne envie de s’y attabler longtemps. 131, rue de la Commune Ouest, Montréal.

Tout crus et fin prêts

Envie d’étirer cette période de l’année où il est si simple de mettre des légumes locaux et de saison dans tous les plats ? Préparés avec des produits frais de cet été, les produits lactofermentés de la compagnie québécoise Tout cru ! sont maintenant prêts à être dégustés. Entièrement faits à Montréal, les différents légumes marinés, comme les radis à la fleur d’ail, donnent une petite touche spéciale aux salades et aux sandwichs. Récoltés à la ferme familiale JAG, en Montérégie, les radis passent du champ aux cuves de fermentation en moins de 48 heures, garantissant ainsi la plus grande fraîcheur des produits. Le processus adoucit le goût piquant du radis tout en conservant son croquant. Parmi la gamme de produits offerts, on retrouve entre autres des haricots lactofermentés à l’aneth, des cornichons à l’aneth, du kimchi de concombre ou traditionnel.

Un premier cidre de vin en SAQ

Ah, la saison des pommes ! Le moment parfait pour découvrir un tout nouveau cidre d’ici qui sort de l’ordinaire. L’entreprise estrienne Nordiq, fondée par un couple de passionnés, dont un sommelier de formation — aussi connu sous le nom de Sommelier Nordiq —, propose cet automne son nouveau Rouge rubis, un cidre à la frontière du vin pétillant : un cidre de vin. Une première en SAQ. Alliant le cidre et le vin rouge, il peut être consommé en apéro comme au repas. Les fruits et les marcs de raisin utilisés lors de sa confection, locaux et de qualité, lui permettent d’atteindre un taux de 9,5 % d’alcool naturellement, ce qui est plutôt inhabituel pour un cidre. La méthode ? Une courte macération de la pomme Golden Russet et de la Rubinette de la Cidrerie Milton, suivie d’une deuxième macération de 8 semaines sur marc de raisins vidal, frontenac gris et sainte-croix du Vignoble Château de cartes. Ce qui donne un cidre aux codes des vins nature, sans sulfites ajoutés et qui pétille naturellement. Santé !

