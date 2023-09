Des promenades pour goûter l’automne

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

L’automne, les régions du Québec ne sont pas juste synonymes de cueillette de pommes et de cucurbitacées, de vendanges ou de couleurs chatoyantes. Certaines d’entre elles rassemblent ce qu’elles ont de plus savoureux à offrir et nous invitent à prendre la clé des champs autrement, armés de notre curiosité et de notre glacière. Gros plan sur des événements agrotouristiques automnaux à ne pas manquer.

Faire des provisions dans le Centre-du-Québec

Depuis 23 ans, des dizaines d’agriculteurs, de transformateurs et d’artisans de la région de Victoriaville s’activent à l’arrivée de l’automne. Non pas pour se préparer à l’hiver, mais pour accueillir en grand quelque 40 000 visiteurs, dont 60 % venus de l’extérieur, à l’occasion de La Balade gourmande, qui a remporté l’an dernier le prestigieux prix du Meilleur rayonnement de l’agriculture locale et de tourisme culinaire remis par la World Food Travel Association.

Cet événement haut en saveurs est majeur pour les producteurs, qui réalisent jusqu’à 40 % de leur chiffre d’affaires annuel à cette occasion, mais aussi pour les participants, qui y reviennent année après année, et même de génération en génération. Quelle est sa force ? « C’est comme un grand marché à ciel ouvert, ludique et totalement gratuit, répond Sandra Vigneux, directrice de l’OSBL qui coordonne les festivités. Les gens y font des découvertes, des rencontres et leurs emplettes. Ils y ont un plaisir fou, quel que soit leur âge ! »

Il y a effectivement de quoi bien s’occuper à La Balade gourmande, qui aura lieu cette année la fin de semaine du 30 septembre et du 1er octobre, ainsi que celle des 7 et 8 octobre. Six circuits parcourant la région, signalés par 400 pancartes, mènent à 42 sites, où des producteurs de toutes sortes accueilleront les visiteurs avec des bouchées, salées et sucrées, mettant en vedette leurs spécialités.

« Chaque année réserve son lot de surprises, explique l’organisatrice. On pourra par exemple rendre visite, sur le circuit rouge, à la Ferme des 2 L, qui vise l’autosuffisance en cultivant un grand jardin et en élevant 200 moutons, des vaches Highland ainsi que des poulets et des dindes. En suivant le circuit vert, on pourra se régaler à Un goût de miel, qui propose entre autres des prêts-à-manger végétaliens. Le circuit jaune permettra pour sa part de découvrir Rosé Mignon, un éleveur et transformateur porcin, qui conçoit une foule de produits délicieux. Je pourrais passer des heures à présenter tous ces producteurs. »

Photo: Guy Samson

Si les six circuits de La Balade gourmande sont très populaires, elle comporte également huit marchés (Victoriaville, Princeville, Chesterville, Warwick, Sainte-Sophie-d’Halifax, Daveluyville, Saint-Pierre-Baptiste et Sainte-Clothilde-de-Horton), 10 attraits, 6 restaurateurs et 6 hôteliers pour accueillir les festivaliers.

« Les marchés sont organisés dans des lieux souvent inusités, comme de vieilles églises, et regroupent des producteurs et des artisans qui ne reçoivent pas de public habituellement. C’est une offre complémentaire à nos activités de circuits, avec une vision tout aussi durable et gourmande », indique Mme Vigneux, qui invite les visiteurs à utiliser la nouvelle application gratuite Tami Gourmand pour préparer leur venue et se diriger pendant leur activité.

Virée gourmande dans les Cantons-de-l’Est

Cap maintenant vers le charmant village de Compton, où une initiative mise sur pied par un comité de femmes souhaitant promouvoir l’agriculture et l’agrotourisme locaux fête cette année ses 17 ans. Il s’agit des Comptonales, un événement gourmand à taille humaine qui accueille en moyenne de 5000 à 6000 visiteurs, dont beaucoup des environs.

« C’est une clientèle intéressante, car elle ne vient pas ici pour des attraits ou des spectacles, mais pour le plaisir de découvrir des produits et pour passer un bon moment », indique la directrice, Julie Mayrand, qui prépare activement la prochaine édition, qui aura lieu du 7 au 9 octobre. Pour ce faire, elle travaille étroitement avec les 55 producteurs qui seront répartis sur 6 sites les deux premiers jours, puis en partie réunis le lundi 9 octobre au Marché des récoltes pour clôturer l’événement.

Photo: Stéphanie Lafrenière

Chaque site a, selon l’organisatrice, sa propre personnalité. « À l’Érablière du village, dit-elle, les kiosques se trouvent sous des arbres colorés, avec une ambiance musicale assurée par un chansonnier. Tandis qu’à la Cidrerie de Compton, on se trouve en hauteur avec une belle vue et un duo de jazz. Tout le monde est très impliqué dans le projet, c’est un beau travail d’équipe. »

Quoique strictement locales, les propositions des Comptonales sont très variées, à l’image du dynamisme agricole de la région. On pourra donc y trouver les produits primés de la fromagerie La Station et les légumes asiatiques du Rizen, tout comme le premier vin de cassis élaboré par le Domaine Ives Hill, les yogourts créatifs au lait de brebis de Flavora, ou bien des viandes sauvages de sanglier et cerf rouge de La Ferme Renaissance. La nouveauté est également au rendez-vous, grâce à 30 % de roulement des producteurs participants. « Il y a de quoi passer une belle journée », assure Mme Mayrand, qui rappelle que les enfants disposent de coupons gratuits et que 14 navettes gratuites relient les 6 sites.

Nouveau festival alléchant à Granby En fin de semaine, la place du Marché à Granby et différentes haltes Enkoises seront les hôtesses d’un tout nouvel événement, Les Folies gourmandes. La fête, qui s’est ouverte le vendredi 29 septembre lors

d’ un souper gastronomique aux saveurs locales concocté par cinq chefs de la région, la fête se poursuit le samedi 30 septembre au marché avec une quarantaine d’exposants agroalimentaires, plusieurs activités familiales gratuites, ainsi que six conférences et ateliers culinaires présentés par des expertes comme Geneviève Everell, Loounie, Manon Lapierre et notre collègue Catherine Lefebvre. Le Réseau des haltes gourmandes en Haute-Yamaska accueillera pour sa part le même jour 12 producteurs et transformateurs pour des visites guidées et des dégustations. Enfin, le dimanche 1er octobre, place au Festival d’la tite frette, avec la participation de plusieurs microbrasseries, un comptoir de sandwichs et de fromages d’ici, et de l’animation musicale. Avis aux intéressés !

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.