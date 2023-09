Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Activités et nouveautés savoureuses à ne pas manquer.

Panorama, l’expo de Jean-Claude Poitras

L’hôtel Sofitel Montréal Le Carré Doré présente l’exposition Panorama, du célèbre créateur et peintre québécois Jean-Claude Poitras, et ce, jusqu’en janvier prochain. Panorama propose un tour d’horizon des oeuvres du créateur, et souligne ses plus de 50 ans de carrière. Dans le hall de l’hôtel, on peut admirer trois mannequins vêtus de ses réalisations, en plus de ses peintures qui ornent avec élégance jusqu’au 2e étage du restaurant de l’hôtel, Le Renoir. Pour souligner l’inauguration de cette exposition, un vernissage est prévu le lundi 2 octobre 2023. Parallèlement, c’est le retour des Jours du vin au restaurant Le Renoir jusqu’au 1er octobre 2023, qui permet aux amateurs de bons vins de vivre une expérience gastronomique d’exception. Catherine Lefebvre

L’ail noir, le nouvel essentiel du garde-manger

Vous connaissez l’ail noir ? Originaire du Japon et reconnu pour ses nombreux bienfaits sur notre santé grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, anticancéreuses, antidiabétiques et immunomodulatrices, entre autres, cet ail cuit en bulbe pendant plus de 30 jours à température et à humidité contrôlés est un produit fin et gourmand de plus en plus recherché. L’entreprise familiale beauceronne La terre du 9, qui désire redéfinir l’expression de la cuisine de souche en offrant une gamme de condiments et d’assaisonnements faits à partir des saveurs brutes de la terre, produit ce superaliment depuis cinq ans déjà. Elle propose maintenant quatre nouveaux produits à l’ail noir à consommer au quotidien, de façon simple et gourmande : en purée, en sel, en vinaigre et en gelée. Le tout est offert en petits pots qu’on a envie d’offrir en cadeau et de placer parmi les condiments essentiels du garde-manger, puisque l’umami de l’ail noir rehausse naturellement les saveurs. Catherine Girouard

Photo: La terre du 9

Qui fait la meilleure tarte aux pommes ?

Envie d’assister en direct à un concours culinaire comme à l’émission Les chefs ! ? Le samedi 23 septembre, Élyse Marquis sera au marché Les Halles d’Anjou pour animer la sixième édition du concours de la meilleure tarte aux pommes de la province. Les participants, qui avaient jusqu’au 21 septembre pour s’inscrire, seront jugés par trois anciens participants de l’émission Les chefs ! et courront la chance de gagner le grand prix de 1000 $. Une animation culinaire spéciale sera aussi assurée par David Giroux. Dès 12 h 45, dans l’aire de restauration du marché Les Halles d’Anjou. Catherine Girouard

Photo: iStock Photo: iStock

