Des gousses d'ail d’ici qui font de l’ombre à celles de Chine

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nicolas Taillefer et Karine Fournier sont deux entrepreneurs passionnés qui cultivent un ail québécois bien spécial, puisqu’il est écoresponsable et qu’il est maintenant offert en supermarché pas seulement en cette période d’abondance des produits québécois, mais bien à longueur d’année.

C’est un beau roman, c’est une belle histoire. Les jeunes vingtenaires amoureux Karine Fournier et Nicolas Taillefer sont à la tête d’Une touche d’ail, une entreprise québécoise implantée à Saint-Anicet qui a pour ambition de faire de l’ombre aux gousses importées de Chine. « Comme il n’y a pas tout le transport depuis l’Asie, l’ail est juteux et son goût vient avec la fraîcheur du produit », explique Nicolas Taillefer. « Le goût n’est vraiment pas le même, il est beaucoup plus fort », renchérit immédiatement sa conjointe.

Parce que l’ail étranger n’est pas adapté au climat local, le couple privilégie ainsi les savoureuses variétés musique, Duganski et Messidrome. « Même si notre ail est plus cher à la vente [6 $ pour 150 g, NDLR], on n’a pas besoin d’en mettre autant, donc ça s’équilibre au final », dit Karine Fournier.

L’ail montérégien a aussi l’avantage d’être respectueux de l’environnement. Aucun herbicide n’est utilisé dans sa production. Celui-ci est aussi durable : « pour éviter le gaspillage alimentaire, tout l’ail qui n’est pas vendu est transformé dans nos sous-produits. On n’a donc aucune perte », fait remarquer Nicolas Taillefer. Et Karine Fournier de poursuivre : « l’ail qui ne peut pas être vendu tel quel devient soit de la purée d’ail, soit de la sauce à l’ail, soit du pesto à la fleur d’ail que l’on propose en petits pots. Cela nous permet d’exploiter l’ensemble de nos récoltes et on est fiers de ça. » De la culture à l’emballage, tout est fait sur place.

Un projet qui mûrit au soleil

Pour comprendre comment Nicolas Taillefer et Karine Fournier se sont rendus jusque-là, remontons le temps. Tout commence lorsque l’agriculteur âgé d’une quinzaine d’années plante un millier de bulbes d’ail dans le jardin de son grand-père après avoir vu un reportage à la télévision sur la plante appartenant à l’espèce des liliacées. « À la suite de la première récolte, j’ai tout vendu grâce au bouche-à-oreille dans la famille. L’année d’après, on a investi l’argent que j’avais fait dans d’autres semences et on a triplé la superficie, se souvient-il. Il y avait plus d’ail, il fallait donc trouver plus d’acheteurs. C’est comme ça que j’ai commencé à fournir les marchés publics de la région. J’étais jeune, je n’avais même pas d’auto, c’est mon père et ma mère qui allaient me porter. »

De son côté, Karine Fournier, qu’il a rencontrée à 16 ans au cégep dans un cours de sciences de la nature, s’est ralliée à l’entreprise à temps plein après avoir étudié la comptabilité à HEC pendant deux ans. « Entre-temps, j’étais quand même au champ pendant les fins de semaine et les vacances », précise celle qui est de l’aventure depuis les balbutiements du projet.

Tranquillement, l’affaire prend de l’ampleur. Depuis trois ans, les produits d’Une touche d’ail sont distribués dans les vingt épiceries IGA de la Montérégie. Avec près de 120 tonnes de leur ail — soit l’équivalent d’une superficie de 85 acres (presque 35 terrains de football !) cultivées — qui vont cette année être mises sur le marché québécois, ce sont bien l’ensemble des quelque 300 succursales IGA de la province qui sont désormais approvisionnées en exclusivité, pendant toute l’année.

Pour ce faire, l’ail récolté cet été est conservé dans une chambre à atmosphère contrôlée, directement sur le site d’Une touche d’ail, en attendant de se retrouver sur les tablettes des IGA. « C’est le volume qui nous permet de faire ça », mentionne Nicolas Taillefer. « Une fois sorti de cette chambre, l’ail est emballé et envoyé en magasin », ajoute sa partenaire.

Comblée de posséder la plus grande superficie cultivée en ail du Québec, Karine Fournier s’est donné pour mission de contribuer à l’autonomie alimentaire de la province. « En fournissant de l’ail local douze mois par année, on s’en va dans le bon chemin », s’enthousiasme-t-elle. Son plus grand souhait aujourd’hui ? « Faire en sorte qu’il n’y ait plus d’ail importé. » Le champ des possibles est en vue pour Une touche d’ail.

Conserver l’ail À la maison, les conditions idéales pour conserver l’ail sont, selon Nicolas Taillefer, un taux d’humidité de 60 %, une température pièce (entre 18 et 22 degrés), une bonne aération et de l’ombre. « Au frigo il va germer, mais dans un endroit trop sec, l’ail va s’assécher », prévient-il.

