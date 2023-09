Palomar: une boucherie-charcuterie marine

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Jusqu’à aujourd’hui, nous connaissions le poisson frais, salé, fumé ou saumuré. Eh bien, dorénavant, nous pourrons déguster du poisson vieilli. Visite de la nouvelle poissonnerie Palomar, où le chef propriétaire, Constant Mentzas, explore la maturation à sec et la charcuterie marine.

20 h, un mardi soir. Au bord du marché Jean-Talon ensommeillé, un commerce accueille encore des clients. Il s’agit du Palomar, une poissonnerie ouverte depuis deux mois et dont le nom fait référence au célèbre noeud de pêche. Son centre nerveux est constitué d’un long comptoir de poissons, crustacés et coquillages derrière lequel s’activent des cuisiniers, que l’on peut voir évoluer depuis des tabourets hauts ou de la salle à manger attenante. Toutefois, la vraie magie de l’établissement se trouve juste en arrière, à travers la vitre d’une pièceun peu particulière où des poissons évidés sont suspendus tête en bas. C’est là que nous retrouvons Constant Mentzas, en train de débiter un de ces spécimens.

Inventer en se réinventant

La nécessité est mère de l’invention, dit le proverbe. Constant Mentzas n’en est pas à son premier virage à 180 degrés. Véritable encyclopédie sur pattes du milieu marin, il est aussi l’un de ceux qui les subliment le mieux en cuisine. C’est ce qu’il nous a d’ailleurs offert pendant plus de huit ans à l’Ikanos, un restaurant gastronomique méditerranéen du Vieux-Montréal qu’il a converti en mai dernier en un fin steakhouse de la mer, le Garde Côte.

L’audace a toujours fait partie du parcours du chef. Comme il l’avoue lui-même : « J’ai toujours une liste de choses à faire, et une autre de choses à essayer. » C’est justement ce qu’il a fait pendant la pandémie, alors qu’il cherchait activement une solution pour prolonger la durée de vie de ses produits, qu’il devait jeter faute de pouvoir les servir. « Je suis tombé sur un article d’un poissonnier californien qui faisait sécher ses poissons à sec, alors je l’ai appelé directement. Sa technique était si simple que j’en ai été médusé : il évidait ses poissons et les accrochait tout simplement dans son frigo ! »

Dès le lendemain, Constant Mentzas a testé cette méthode avec quelques poissons de son stock… sans succès. « Les poissons pourrissaient, si bien que j’ai pensé que ce gars m’avait menti ! raconte-t-il. Mais comme je voyais le potentiel de ce moyen de conservation, j’ai persévéré. » Il s’est alors équipé d’un frigo « MacGiver » arrangé par un contact, lui permettant de jouer avec les paramètres d’humidité et de température. « Je me suis rendu compte que c’était la forte humidité que nous avons ici au Québec qui réduisait la durée de vie du poisson, un peu comme celle contenue dans la glace qui le rend mou et spongieux même s’il est encore frais », explique-t-il.

Avec un séchage à sec contrôlé du même type que celui qu’on utilise pour des viandes vieillies, le chef est finalement parvenu à ses fins… et a commencé à explorer les possibilités de maturation des poissons.

Maturation à sec marine

Depuis 2020, Constant Mentzas a testé bon nombre de poissons avec sa nouvelle méthode : lotte, omble, plusieurs variétés de saumon et de thon, flétan, espadon, loup de mer, bar noir, vivaneau, doré, turbot, sole de Douvres, mulet rouge, saint-pierre, etc. « Les poissons à chair blanche, comme le flétan ou le cardeau, trouvent leur “sweet spot” entre 10 et 14 jours de séchage à sec, mais je peux pousser celui de poissons plus gras comme le saumon jusqu’à 60 jours, et le thon jusqu’à 120 jours » déclare-t-il. Seuls les poissons à chair bleue de type sardines ou maquereaux se prêtent moins bien à cette technique, semble-t-il.

Qu’est-ce que la maturation apporte concrètement aux poissons ? « Elle est plus subtile qu’avec des viandes. En quelques jours, la peau du poisson s’amincit, ne colle plus et devient très croustillante à la cuisson. Quant à la chair, elle est plus soyeuse et a plus de caractère. » Au fil du temps, ces caractéristiques s’accentuent, et on peut aboutir à un tout nouveau produit. Mais attention ! Comme il n’y a plus d’humidité dans les poissons, il faut les cuire beaucoup plus rapidement qu’à la normale. « Et je vous recommande personnellement de les servir mi-cuits pour une expérience optimale », précise le chef.

Charcuteries de la mer

Si les visiteurs du Palomar sont encore en train d’apprivoiser les poissons vieillis de Constant Mentzas, ils ont par contre immédiatement adopté ses charcuteries marines, dont la préparation demande en général de trois à cinq semaines et qui ont aussi fait l’objet de nombreux essais-erreurs au cours des dernières années. « Elles cartonnent solide, à tel point que j’ai prévu de doubler leur production et d’y ajouter régulièrement des nouveautés ! » déclare le chef.

Il faut dire qu’elles ont de quoi attirer l’attention. Chorizo et nduja (saucisson à tartiner) de saumon, salamis de thon, jambons fumés blancs ou secs à base d’espadon, que l’on retrouve aussi dans un bacon et de l’andouille ; le chef s’amuse manifestement en explorant un nouvel univers gourmand.

« J’aimerais dresser un inventaire de produits marins uniques au Québec », admet Constant Mentzas, qui pense déjà à transformer des bébés ombles en anchois et de la lotte en tête fromagée, à faire vieillir certains crustacés comme le homard et, pourquoi pas, à réaliser des expériences de mise en conserve. Si le résultat de ces explorations est aussi sublime que ce que nous avons dégusté ce mardi soir là au Palomar, il y a tout lieu de croire que le rêve du chef se réalisera.

