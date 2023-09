Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les activités et les nouveautés à ne pas manquer.

Pour prolonger les vacances

Cet air de vacances qui traîne de la patte encore sera bien palpable ce week-end, alors que les saveurs et les couleurs de l’île aux fleurs s’amènent à Montréal pour le 16e festival Martinique gourmande. Le Marché créole s’installe pour l’occasion au pavillon d’Iberville du Grand Quai du port de Montréal. À y découvrir : une vingtaine d’exposants, concours de mixologie, sculptures culinaires, tournoi de dominos, ateliers Maré tèt, ateliers culinaires pour les petits, initiation au zouk, démonstrations de danses bèlè et biguine, fête de clôture aux rythmes du carnaval martiniquais… Le tout en dégustant des plats concoctés par les quatre chefs martiniquais invités spécialement pour l’événement. Et parce que le partage et l’entraide sont au centre de la culture martiniquaise, les organisateurs s’associent pour une quatrième fois aux Cuisines solidaires de la Tablée des chefs, et l’événement distribuera aussi 5000 portions d’effiloché de porc à l’érable et au colombo aux banques alimentaires du Québec. D’autre part, le concours Martinique gourmande, organisé avec Air Canada et l’hôtel Bambou, permettra à deux personnes de s’envoler vers la chaude destination. Pour découvrir encore un peu plus la culture martiniquaise, on plonge dans le balado Raconte-moi-la-martinique.

Pour le temps des vendanges

C’est le temps des vendanges au Québec, et pour en savoir plus sur les vins d’ici, il y a le hors-série du magazine Caribou consacré à la viticulture de la province. Cinq ans après la sortie de son premier hors-série sur le sujet, Caribou a récidivé avec une deuxième édition. Ces dernières années, le Québec n’a jamais bu autant de vins locaux. Il devient donc essentiel de présenter tous ces vignerons et vigneronnes qui font évoluer la viticulture dans la province et de parler de cette industrie qui, en peu de temps, a pris énormément de galon. Au menu : dossier sur les cépages d’ici, état des lieux du vignoble québécois, rencontres avec des vignerons et vignobles coups de coeur. À commander dans la boutique du magazine.

Photo: Caribou

Pour travailler, bruncher et prendre l’apéro à Québec

Ça y est, la ville de Québec a maintenant son Tommy Café + Apéro. Enseigne instagrammable par excellence avec son décor victorien, ce café et bar de quartier est surtout un endroit où on peut s’installer pour télétravailler pendant des heures, bruncher, prendre l’apéro entre amis… ou pourquoi pas faire tout ça en y accostant pour la journée — comme je confesse l’avoir déjà fait quelques fois. Né dans le Vieux-Montréal, Tommy en est maintenant à sa 9e succursale en s’installant ainsi dans la capitale nationale, lui qui a déjà pignon sur rue sur le Plateau, dans l’ouest de l’île, à Saint-Bruno-de-Montarville et en Ontario, à Oakville. On y déguste cafés — dont un décoré de céréales Lucky Charms —, pâtisseries, boissons et encas — dont ces tartines à l’avocat pleines de fraîcheur. Situé au 2327, boulevard du Versant-Nord à Québec.

Photo: Tommy Café

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.