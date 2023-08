Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les activités et nouveautés estivales à ne pas manquer.

Burgers en folie

Après la Pizza week qui a eu lieu en mai dernier, c’est au tour des burgers d’être célébrés du 1er au 14 septembre durant la Semaine du burger. Plus de 1000 restaurants et bars à burgers à travers le pays présenteront leurs créations les plus originales aux festivaliers. Créé pour soutenir les restaurants locaux, l’événement qui en est à sa 12e édition, attire quelque 500 000 participants chaque année et permet de récolter autour de 300 000 $ destinés à des oeuvres caritatives. Du cheeseburger classique au burger des plus gastronomiques, le festival promet d’en offrir plein la vue et pour tous les goûts. Même à ceux qui auront envie de savourer leur boulette entre deux pains en jogging devant leur série préférée, la livraison étant assurée par Doordash. Pour connaître la liste des restaurants participants : leburgerweek.com

Le Vietnam aux Premiers Vendredis

Ce n’est pas l’énergie, la bonne musique et surtout pas la bonne cuisine de rue qui manqueront le 1er septembre sur l’Esplanade du Stade olympique, alors que Les Premiers Vendredis prendront le lieu d’assaut. Entre autres au programme : une soixantaine de camions de cuisine de rue réunis et plusieurs spectacles, dont celui du populaire groupe Clay and Friends, ainsi qu’une nouvelle thématique gastronomique à découvrir : le Vietnam ! La culture et la gastronomie vietnamiennes seront en effet à l’honneur dans la Rue culturelle, un nouvel espace créé pour mettre en lumière différentes communautés culturelles importantes à Montréal. Le restaurant vedette du mois : Le Petit Sao, qui propose une cuisine maison vietnamienne qui se veut cool et décontractée, faite d’ingrédients frais.

Photo: Alexis Monet et Audrey Fogaça

Des vitamines pour survivre à la rentrée

Entre le retour de vacances, le travail qui reprend un rythme de croisière et les dernières courses pour rassembler tout ce qu’il faut pour la rentrée scolaire des petits, des compagnies d’ici proposent de nouveaux produits pour se « revitaminer » sur le pouce. Evive, qui vise à rendre plus accessible l’alimentation saine, propose ses nouveaux Smoothies pops, qui se veulent une option santé et nutritive par rapport aux friandises glacées. Ses barres glacées sont préparées avec de vrais fruits et légumes, des superaliments, ne contiennent aucun sucre ajouté et sont une source de cinq vitamines. Maintenant disponibles dans plusieurs supermarchés et en ligne. Et pour étancher la soif, il y a la nouvelle eau pétillante Vitagua qui a fait son apparition sur les étals. Créée par un entrepreneur de Québec, cette eau en canette est offerte en quatre saveurs, est sans calorie, sans sucre et enrichie de vitamines et minéraux essentiels.

Photo: Evive

