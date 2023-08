Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les activités et nouveautés estivales à ne pas manquer.

Les Grands Goûts du Canada

L’Alliance du tourisme culinaire, avec le soutien de l’Association de l’industrie touristique du Canada, a récemment lancé le site Grands Goûts du Canada (Great Taste of Canada), considéré comme le « guide ultime des expériences gastronomiques à travers le pays », rassemblant plus de 40 destinations. L’objectif ? Faire découvrir les saveurs locales tout en en apprenant un peu plus sur nos traditions et notre patrimoine culinaires. Le guide présente aux gourmets autant d’histoires que d’expériences à vivre entourant les spécialités canadiennes et le secteur alimentaire. Si notre cuisine nationale se démarque par la diversité de ses mets et l’influence de ses différentes cultures, certains plats célèbres peuvent à tout le moins être associés à une province ou à un territoire. Sans la moindre hésitation, la poutine évoque le Québec, mais qu’en est-il du lobster roll, de la tartelette au beurre ou de la barre sucrée nanaïmo ? Quel est le paysage alimentaire de la Colombie-Britannique, de l’Alberta ou du Nunavut ? Cette initiative invite ainsi les locaux comme les touristes à explorer nos différents établissements (restaurants, brasseries, vignobles, producteurs, etc.), ainsi que la richesse de nos ressources et de notre terroir unique. Une excellente façon de découvrir des lieux à travers ses délices !

Kim Renaud-Venne

Le Roux, une nouvelle buvette à Bromont

Ouvert cet été à Bromont, en Estrie, Le Roux, buvette & caviste nous accueille dans un espace à la fois élégant et convivial avec vue sur le mont Brome et la rivière Yamaska. Le sommelier et copropriétaire Jean-Benoit Hinse, dont l’expertise est entre autres mise à profit à l’auberge Saint-Gabriel et, auparavant, au restaurant Chaud Lapin et au Ritz-Carlton, y propose une sélection de vins et de bulles pensée en accord avec le menu concocté par Rémy Gaudet. Le chef exécutif, qui a travaillé au Fairmont Le Manoir Richelieu, au Domaine du Château Bromont et à L’Îlot repère gourmand y présente une liste de plats entièrement locaux, conçus en majorité avec des aliments provenant d’un rayon de 50 kilomètres de l’établissement. Fromages des Cantons-de-l’Est, acras de turbot de la Gaspésie, raviolis de lapin braisé, chou maison à la crème diplomateet au caramel à la fleur de sel… En plus de ces plats délicieux à partager en formule apéro ou le soir, Le Roux propose également un minimarché public tous les jeudis en collaboration avec les Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est. Le 24 août, il sera possible de goûter aux produits certifiés biologiques de la ferme Cavendale. Bonne dégustation !

Kim Renaud-Venne

Photo: Photo fournie par l'établissement

Menu Extra au marché Jean-Talon

Les soirées gastronomiques signées Menu Extra se poursuivent à la mezzanine du marché Jean-Talon. Du 24 au 27 août, la brigade propose un menu 12 services inspiré par les récoltes du moment. Chaque plat est accordé harmonieusement par le sommelier Alexis Demers, cofondateur de Menu Extra, aux meilleures cuvées de son cellier. Lieu emblématique à Montréal, le marché Jean-Talon est l’endroit idéal pour ce type d’événement gourmand et une belle occasion de faire briller tous ses marchands ! Pour Menu Extra, c’est aussi une façon de célébrer le travail extraordinaire de ces artistes de grand talent, encore trop souvent dans l’ombre, et de démontrer à quel point la gastronomie est un art de la table qui mérite d’être valorisé comme toutes les autres formes d’art. Une cinquantaine de personnes par soir pourront assister à ces événements uniques. Les réservations sont donc grandement recommandées. 325 $ par personne, nourriture et vins compris.

Catherine Lefebvre

Photo: Menu extra

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.