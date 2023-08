Mettre du fun au menu, selon Alexandra Diaz

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Boule d’énergie et de positivité sur deux pattes, Alexandra Diaz a abandonné en 2012 une florissante carrière de journaliste télé pour se lancer dans l’entrepreneuriat. Grâce au succès retentissant remporté par l’émission et les livres Famille futée, qu’elle réalisait en tandem avec la nutritionniste Geneviève O’Gleman, puis par sa propre émission Cuisine futée, parents pressés, nous avons découvert la gourmandise assumée d’une femme qui mord dans la vie et qui souhaite en savourer chaque instant. Et c’est exactement ce qu’elle nous offre dans son second livre de recettes, Buenos Diaz !, qui vient tout juste de paraître. Cela méritait bien une petite discussion à bâtons rompus !

Alexandra, comment passe-t-on de journaliste culturelle à créatrice de recettes ?

Dans ma famille, on aime tous cuisiner, hommes compris. Je me souviens d’ailleurs de la bibliothèque pleine de livres de recettes qui était à notre disposition quand j’étais enfant. Donc, même si je n’avais pas calculé le virage professionnel que je ferais en quittant le journalisme, je ne suis finalement pas trop étonnée de m’être dirigée dans cette voie. Je ne suis ni une professionnelle de la cuisine ni de la chimie alimentaire, mais je pense être douée pour l’assemblage de bons produits et, surtout, j’ai du plaisir à le faire.

Comment définissez-vous votre cuisine ?

Comme une cuisine de la vraie vie. Je suis une maman qui cuisine avec confiance et amour, en se basant sur trois principes : le côté pratique de maximiser son temps et d’optimiser ses recettes ; le côté économique, afin d’éviter le gaspillage et d’équilibrer son budget ; et le côté plaisir, qui rejoint mes valeurs familiales et qui est primordial, quelles que soient les circonstances, du repas sur le pouce au souper fancy. C’est une équation très simple que je tiens à garder.

Quel est l’esprit qui anime votre livre « Buenos Diaz ! » ?

Je le considère comme une invitation dans le quotidien culinaire d’une amie qui n’est pas là pour te juger ou t’imposer quoi que ce soit, mais qui te donne des trucs pour bien manger. J’ai tenu à ce que ce livre ait de la rondeur, qu’il regorge de chaleur humaine. Parce qu’aucun jour n’est pareil, pour moi comme pour les autres. Je ne mange pas la même chose quand je fais du sport [Alexandra pratique la course et le pilates six jours sur sept] ou quand je pars en vacances, quand je suis avec mes enfants ou seule. Mais même lorsque la tempête gronde, je veux m’assurer d’avoir du fun au souper.

C’est ce qui explique la structure particulière de votre livre ?

Oui, je l’ai volontairement divisé en moments (comme les soirs de semaine, les petits plats qu’on concocte tranquillement, les fois où on se paye la traite, les recettes fraîcheur, etc.). J’ai le privilège de pouvoir cuisiner en fonction de ces moments, mais j’essaie aussi d’avoir une réflexion sur ce qu’il y a dans le frigo, le budget et les restes à ne pas gaspiller. J’optimise tout, au maximum. Parce que quand on y pense, un simple oeuf, ça fait du chemin. Je préfère donc ne pas hiérarchiser les choses en cuisine.

Concrètement, comment se décline cette philosophie dans « Buenos Diaz ! » ?

Avec des recettes plaisirs qui sont toutes testées et approuvées par mes ados — des estomacs sans fond —, leurs amis et les miens. On y retrouve par exemple des préparations que j’ai faites toute ma vie, comme les albondigas [des boulettes de viande latines qui ressemblent à des polpette] de ma mère auxquelles j’ai ajouté du fromage qui s’étire quand on les mange ; elles sont irrésistibles. Comme je suis une miss salades, j’en ai aussi intégré des gourmandes que tout le monde adore, jeunes compris. C’est le cas de la salade aux edamames, ma préférée, parce qu’elle mêle le croquant de ce haricot au croustillant des pacanes rôties, au fondant du tahini, à la fraîcheur et à l’arôme des autres ingrédients. Mais je pourrais citer plein d’autres choses encore, vu que le livre contient 80 recettes.

Y a-t-il des nouveautés que vous souhaitez souligner ?

Oui, celle du air fryer ! Sincèrement, depuis que j’ai commencé à utiliser cette machine, je ne vois plus l’utilité du four conventionnel. C’est plus rapide, et les plats ne perdent rien de leur qualité. Alors comme ça fait deux ans que je cuisine avec, je me suis assumée et j’ai intégré dans le livre des conseils pour s’en servir correctement. Je crois qu’il faut être de son temps, et ce mode de cuisson est une belle surprise à ajouter à son quotidien.

​Alexandra Diaz, Les Éditions de l’Homme, 34,95 $

