Des vergers bios à découvrir

Avec possibilité de déguster les produits issus de ces domaines sur place ou de les emporter.

Outaouais : Croque-Pomme

Le verger Croque-Pomme est en activité depuis 1994 dans la municipalité de Lochaber-Partie-Ouest, près de Thurso. En 2021, son côté sud a obtenu la certification biologique, alors que son côté nord est en transition pour le devenir sous peu. Sur place, il n’y a pas moins de 3000 pommiers d’une trentaine de variétés moins connues. Dès la fin août, on peut récolter la Rouville et la State Fair, alors qu’en septembre, les variétés Redfree, Belmac et Freedom se succèdent au fil du mois. Sa saison des récoltes se poursuit jusqu’en octobre avec les variétés Diva et Golden Russett. Il offre aussi toutes sortes de produits provenant de leur cidrerie : cidres, jus et vinaigre. Le verger possède aussi un joli bistro avec vue sur les milliers de pommiers.

Montérégie : Domaine de Cavel

Ce verger biologique est dans un décor splendide, au pied du mont Saint-Hilaire. Il propose l’autocueillette des pommes Liberty et Honey Crisp, en plus de proposer de délicieux produits dérivés de la pomme. Que ce soit sous forme de cidres, de spiritueux, de moutarde, de vinaigre ou de beurre de pomme, ils sont tous offerts à la boutique du verger. De plus, ils possèdent une magnifique terrasse, où manger notre lunch et déguster les boissons du Domaine de Cavel. C’est l’endroit parfait pour une belle journée d’automne, lorsqu’on a envie de passer toute la journée aux pommes.

Chaudière-Appalaches : Cidrerie Saint-Antoine

C’est à Saint-Antoine-de-Tilly que vous trouverez cette cidrerie familiale — d’abord un verger — fondée en 1983. De père en fils, ce n’est qu’au début des années 2000 qu’ils se lancent dans la confection de cidres de pommes, incluant plusieurs types de cidres : légers, nature, effervescents, forts, de glace et liquoreux. Certifiée bio depuis 2016, la cidrerie Saint-Antoine continue d’offrir ses pommes en autocueillette, comme à ses débuts. De septembre à octobre, on trouve ici une dizaine de variétés de pommes plus connues comme la Paula Red, la Honey Crisp et la Cortland.

Laurentides : Les fromages du verger

Comme son nom l’indique, ce verger de Saint-Joseph-du-Lac est aussi une fromagerie, dont les produits laitiers sont à base de lait de brebis, en plus d’être fabriqués de manière artisanale. Quant à lui, le verger est certifié biologique depuis 2017, et ce sont justement les moutons de la ferme qui s’occupent de fertiliser les sols. Les autocueilleurs sont invités à s’y rendre à partir de la fin août, alors que les variétés hâtives, telles que la Vista Bella, la Melba et la Jersey Mac arrivent à maturité. Au début de la saison des récoltes, le verger abrite aussi des pommettes qui font le bonheur des adeptes de gelée. Les variétés Paula Red, Lobo, McIntosh, Wolf River, Spartan, Liberty et Honey Crisp sont ensuite prêtes à être cueillies. Puis, la saison de l’autocueillette se termine avec la Cortland, l’Empire et la Golden Russett.

