Bloc-notes gourmand

Vins et cidres d’ici en vedette au marché

Très appréciée l’an dernier, la Foire des vins et cidres revient pour une deuxième édition au marché Jean-Talon, et cette fois pour deux jours complets. Samedi et dimanche, ce sont 17 vignobles et cidreries qui seront sur place pour faire déguster leurs créations, dont la cidrerie Au pied de cochon, le Domaine des Côtes d’Ardoise, le domaine Le Grand Saint-Charles, Équinoxe, Jus sec, La Capsule temporelle, le Sommelier Nordiq ainsi que les vignobles La Cantina et Tête au vent. Un verre à la main, on en profite pour assister aux six conférences animées par la coéditrice du magazine Caribou, Geneviève Vézina-Montplaisir, ainsi qu’aux ateliers de dégustation animés par la directrice générale des Lauriers de la gastronomie, Christine Plante. Le tout dans une ambiance musicale de choix et en savourant une chose ou l’autre de l’offre alimentaire du marché. Entrée gratuite aux événements ; verre de dégustation : 5 $ ; dégustations : de 2 à 5 $, selon les exposants.

Atelier de cuisine thaïe, ambiance d’Orient

L’Orient s’amène au quai de l’Horloge ce week-end. Pour une 13e édition, le Festival Orientalys propose une immersion où danses, chants et prestations musicales de tous genres se succèdent. Plusieurs artistes d’Europe, du Maghreb et d’Asie sont venus jusqu’ici pour l’occasion. En plus des nombreux spectacles, des ateliers sont au programme, dont un sur la cuisine thaïe. Animé, entre autres, par la réputée cheffe Nongyao Truadmakkha, cet atelier permet de découvrir des saveurs, des épices et des recettes thaïes. L’activité est gratuite et est proposée le 12 août à 17 h 45 et le 13 août à 17 h 30. Envie d’approfondir vos connaissances par la suite ? Sachez qu’Ateliers et saveurs propose, parmi son offre diversifiée de cours de cuisine, des cours de cuisine thaïe, indienne ou japonaise. Les cours sont offerts à Montréal et à Québec.

Juliette & Chocolat sans restaurants, mais encore là

Photo: Lionel May

Eh oui, cela a été annoncé dans les derniers jours : les restaurants Juliette & Chocolat ne sont plus. Créés en 2003 par Juliette Brun alors qu’elle n’avait que 22 ans, les fameux comptoirs à chocolat, les premiers du genre au Canada, comptaient désormais dix adresses. Les durs contre­coups de la COVID-19, associés à la situation économique actuelle, ont contraint l’entrepreneuse à annoncer la fermeture de ses portes à ses « Chapeaux rouges ». Ce n’est pas la disparition de la marque Juliette & Chocolat pour autant. On pourra se consoler avec un de ses bons chocolats (chauds ou pas), car ses produits seront toujours vendus dans sa boutique en ligne, chez ses franchisés et dans différents points de vente. On peut aussi se procurer le livre de recettes Mon année chocolat, publié en mars dernier, dans lequel la passionnée offre des recettes chocolatées sucrées et salées, en plus de trucs et techniques pour mieux maîtriser l’art du chocolat et de la pâtisserie.

