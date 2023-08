Recette italienne: l’affogato

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nous avons demandé à Josée di Stasio de nous proposer une recette italienne, alors que l’Italfest bat ton plein : « La recette qui me fait penser à l’Italie et qui reflète bien la philosophie de la cuisine italienne, ce serait l’affogato, explique l’autrice de plusieurs livres de recettes. On ne peut plus simple, avec un maximum de saveur, et les meilleurs ingrédients que l’on trouve. Une bonne glace, un bon café, et basta. Que du bonheur ! »

Ingrédients

• Glace (chocolat, café, vanille ou autre), au choix

• Café espresso bien chaud

• Garniture (facultatif) : grains de café moulus, chocolat râpé ou poudre de cacao

Préparation

1. Mettre une boule de la glace choisie dans une tasse ou un verre résistant à la chaleur.

2. Verser le café bien chaud.

3. Ajouter la garniture choisie, si désiré.

4. Déguster ce délicieux mélange chaud-froid

Variante

Ajouter une larme de cognac, d’amaretto ou de rhum au café avant d’en arroser la glace.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.