Bloc-notes gourmand

Les activités et nouveautés estivales à ne pas manquer.

« L’île aux tacos » à Pagaie, à la belle étoile

L’engouement pour la planche à pagaie depuis quelques années au Québec ne s’estompe pas. Les deux jeunes entrepreneures derrière l’entreprise Ô Pagaie ont décidé de combiner ce sport nautique à la découverte du territoire et du terroir culinaire de Portneuf. Alliant le bien-être et le tourisme gourmand, elles proposent entre autres une sortie à pagaie au coucher du soleil jusqu’à une île déserte du parc national régional de Portneuf, qu’elles surnomment « l’île aux tacos ». En plus de s’en mettre plein la vue, on savoure sur l’île, à la belle étoile, un repas trois services composé de produits locaux de la région. Plateau de fromages et de charcuteries, tacos (option végétarienne offerte) et dessert. Le retour se fait à la noirceur, éclairé par une lampe frontale. L’activité, d’une durée de trois heures et demie, est organisée du jeudi au dimanche durant l’été, au coût de 110 $ par adulte. Une édition spéciale Sup et Perséides a lieu les 10, 11 et 12 août, pour profiter de l’expérience sous un ciel d’étoiles filantes. Quelques places encore disponibles.

Catherine Girouard

Un tour au Village et au Motel

Alors que le festival Fierté Montréal colore la métropole jusqu’au 13 août, un détour par le Village s’impose. Avec la piétonnisation estivale de la rue Sainte-Catherine, la Ville a mis le paquet pour revitaliser le secteur. Plusieurs installations éphémères sont à découvrir le long de la rue Sainte-Catherine piétonne, dont un minigolf ludique de 9 trous en face de la place Émilie-Gamelin, des installations artistiques et une magnifique place du Village, près de la rue Atateken, où on peut se commander un café. C’est aussi l’occasion de (re)découvrir les tables du quartier, qui sont nombreuses à rivaliser d’originalité. Coup de coeur personnel pour la nouvelle adresse Motel Motel, qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines. En passant la porte, on découvre une petite buvette de quartier au décor chaleureux. On a envie de s’installer au bar, cocktail à la main, ou à l’une des deux petites tables rondes près des fenêtres. En poussant la porte noire au fond des toilettes, on découvre une tout autre ambiance dans un petit bar caché. Dans un décor chic et rétro, on y vient pour faire la fête ou pour déguster un menu inspiré des saisons, surtout végétarien et plein de fraîcheur. L’assiette de choux de Bruxelles actuellement au menu est à essayer absolument.

Catherine Girouard

Photo: Motel Motel

Présence autochtone au Central

Dans le cadre de la 33e édition du Festival international Présence autochtone, le chef abénaquis Jacques T. Wasto sera à la foire alimentaire Central à Montréal du 9 au 14 août, de 11 h à 17 h. Pour l’occasion, il cuisinera la recette familiale de sagamité Watso. Cette soupe traditionnelle est à base de neuf variétés de haricots, de légumes de saison, de viande de cerf rouge de la ferme Dix-Cors, à Pierreville, dans le Centre-du-Québec, d’épices « secrètes » et de maïs lessivé. Ce dernier est obtenu grâce à une technique culinaire autochtone qui consiste à cuire les grains de maïs dans de la cendre pour les faire gonfler, ce qui permet d’enlever l’enveloppe du grain plus facilement. Cette soupe et cette technique de cuisson illustrent bien le patrimoine culinaire des Abénaquis d’Odanak, qui misent notamment sur la cuisine locale et le partage des repas. D’ailleurs, le chef Watso est aussi propriétaire du restaurant Sagamité Watso et du Café Masko à Odanak, deux bonnes adresses à visiter lors de votre prochaine escapade dans la communauté située non loin de Sorel-Tracy. Il est également possible de se procurer sur place ou en ligne des mélanges à sagamité auxquels il ne reste plus qu’à ajouter de l’eau ! Il est à noter que plusieurs autres événements culturels ont lieu à la place des Festivals pour célébrer les cultures des Premiers Peuples. Le Festival international Présence autochtone se déroule du 8 au 17 août.

Catherine Lefebvre

Photo: Sagamité Watso

