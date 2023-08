Italfest: 30 ans de célébrations à l’italienne

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Ah, l’Italie… Sa beauté, son histoire, sa langue, sa richesse culturelle, ses vins, sa cuisine colorée, fraîche et conviviale. Nous adorons cette destination, que ce soit en nous envolant sur place, ou simplement en dégustant ses spécialités. Et nous avons la grande chance, à Montréal, de côtoyer une communauté italo-canadienne dynamique qui organise, depuis 1983, un des événements les plus populaires de l’été dans la métropole. Une excuse parfaite pour revenir sur l’évolution du volet gourmand de ce rendez-vous, dont la 30e édition brillera dans plusieurs quartiers du 4 au 20 août. Place à la fête !

Antonio Sciascia est fier de ses origines. Avec l’enthousiasme et l’accent chantant que l’on prête aux Italiens, l’avocat de profession et président du Congrès national des Italo-Canadiens par vocation nous raconte comment est née la Semaine italienne de Montréal, que l’on nomme désormais Italfest, il y a de cela 30 ans. « Nous avions organisé cette première fête dans un parc du quartier Saint-Michel, avec une petite scène, des kiosques, de la musique, des danses folkloriques, des démonstrations culinaires. C’était bien plus petit qu’aujourd’hui, mais nous avons toujours gardé la même mission : promouvoir les traditions et toutes les facettes de la culture italienne. »

Au fil des années, l’événement a grandi. Du parc de ses débuts, il s’est déplacé jusqu’au Vieux-Port, avant de revenir s’installer en 2004 dans la Petite Italie et de se doter d’antennes dans Montréal-Nord, dans Saint-Léonard, dans Notre-Dame-de-Grâce ou dans LaSalle, où vivent bon nombre de membres de la diaspora italienne. « Mais le festival a aussi beaucoup de succès auprès des Montréalais et de leurs visiteurs ! précise Josie Verrillo, directrice générale de l’Italfest depuis plus de 23 ans. Nous accueillons chaque année en moyenne 400 000 personnes, dont 10 % de touristes. »

Une savoureuse programmation

À quoi doit-on la popularité de l’Italfest ? À sa diversité, tout d’abord. Concerts en tous genres, opéra, cinéma, danse, expositions, conférences, prestations, dégustations ; une foule d’activités souvent gratuites, mettant l’Italie en vedette, attendent les festivaliers chaque mois d’août.

« C’est une initiative remarquable, qui nous transporte en Italie sans prendre l’avion, souligne Davide Bazzali, chef propriétaire d’Il Bazzali — et talentueux chanteur d’opéra ! —, qui a participé à plusieurs éditions du festival. Quand on marche sur Saint-Laurent, entouré de milliers de personnes, en entendant de la musique, en voyant des prestations et en goûtant à des spécialités italiennes, on se sent vraiment ailleurs. »

Le volet gastronomique de l’Italfest contribue évidemment pour beaucoup à cette immersion. « Les restaurants de la Petite Italie sortent pour l’occasion des tables chaudes à l’extérieur pour proposer, comme les trattorias, diverses spécialités : pâtes fraîches, paninis, pizzas, porchetta, fromages et charcuteries, arancinis, pâtisseries. Ou encore des gelati, un must pendant l’été », indique Josie Verrillo, qui vante la diversité des produits et des techniques culinaires italiennes. « C’est incroyable, la variété et la finesse des plats qu’on trouve d’un bout à l’autre du pays. C’est la fête dans la bouche ! »

Cette fête se déguste donc, intra et extra-muros de plusieurs établissements italiens montréalais bien connus, comme le Corneli, le Dante, le Lucca, le Primo & Secondo,l’Impasto, ou bien les pizzerias Bottega et Gema. Elle se poursuit aussi dans les verres, avec des bières et des vins italiens partenaires de l’événement. Enfin, elle brille sur scène avec des démonstrations culinaires et un concours amical qui réunit des concurrents autour d’un dessert italien. « Cette année, ce seront les cannolis [de petits rouleaux de pâte frits et fourrés de ricotta] qui seront en vedette le dimanche 6 août, confirme l’organisatrice. Des personnalités jugeront les pâtisseries en lice, et le public pourra les goûter en même temps. »

La Petite Italie ne sera cependant pas le seul centre d’attraction gourmand de l’Italfest. Partout où le festival se promène, y compris dans le Quartier des spectacles du 11 au 13 août, la gastronomie italienne est au rendez-vous. Prestations publiques, comptoirs de produits et de restauration, boissons… Nos papilles ne manqueront pas d’occasions de s’exciter.

30 ans de gastronomie italienne à Montréal

De l’aveu des précurseurs du festival, l’offre de cuisine italienne dans la métropole a beaucoup changé depuis 1983. « Avant, en dehors de quelques restaurants traditionnels, la gastronomie italienne était essentiellement associée aux pizzas italo-américaines et aux spaghettis meatball, raconte Antonio Sciascia. Elle s’est peu à peu sophistiquée et est revenue à ses racines, avec de la vraie cuisine italienne, plus précise et raffinée. »

Une observation avec laquelle Davide Bazzali, installé au Québec depuis 13 ans, est tout à fait d’accord. « Quand je suis arrivé ici, la cuisine italienne était encore très américanisée. Or, je suis désolé, mais des linguines au poulet sauce Alfredo, ce n’est pas italien ! » En ouvrant son restaurant il y a huit ans, le chef a donc, comme d’autres, souhaité devenir un ambassadeur culinaire et culturel de son pays. « Pour moi, dit-il, la cuisine italienne, c’est toute ma vie et une tonne de souvenirs. C’est une cuisine de mamans, régionale et saisonnière. Une cuisine instinctive qui ne suit pas les règles des écoles de restauration, mais qui est savoureuse et extrêmement riche. »

Davide ajoute qu’à Montréal, où la gastronomie jouit d’un réel intérêt et d’une belle liberté, il a réussi à exploiter toutes les facettes de sa personnalité. « Lorsque des personnes viennent jusqu’en cuisine me demander comment je prépare tel ou tel plat, ça me rend fier et me donne envie de pousser ma créativité avec des produits différents ou des techniques différentes, confesse-t-il. J’ai aussi pu ici développer mon talent artistique, ce que je n’aurais sans doute pas pu faire en Italie. Ça me rend très heureux. » Il suffit de voir aller ce chef, capable de préparer des raviolis tout en chantant des airs d’opéra de sa voix de ténor, pour s’en convaincre. Le charme italien à son summum !

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.