Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les activités et nouveautés estivales à ne pas manquer.

Milles saveurs au Vieux-Port

Les curieux du palais seront servis au cours des prochains jours dans le Vieux-Port de Montréal. Pour une édition spéciale, les Premiers vendredis s’installent au Quai de l’horloge pour trois jours de Fiesta latina, du 4 au 6 août. Les restaurateurs y proposeront des plats à moins de 10 $ la portion pour permettre à chacun de découvrir les différentes saveurs de l’Amérique latine. C’est aussi l’occasion de profiter de la plus grande terrasse éphémère de tout Montréal, d’une programmation musicale et de plusieurs activités gratuites pour toute la famille. Et à deux kilomètres de là, les Guinguettes animeront pour leur part la berge des Coursiers du 3 au 6 août. On y va pour les six stations gourmandes et les deux bars, ainsi que leur espace de resto végane, Merci Tâta, mais aussi pour profiter du décor balnéaire et musical, animé par des spectacles en continu de DJ et d’artistes de la nouvelle scène montréalaise.

Complètement Barbie

Impossible de résister à la tentation de regarder ce qui se passe dans l’univers bonbon de Barbie pour vous faire quelques suggestions ici ! Dans le quartier de Rosemont, le Nacho Libre propose ce samedi une soirée 100 % Barbie. L’occasion d’enfiler vos plus beaux kits pour danser sur des airs girls gang en sirotant un cocktail maison bien rose comme le Girls Girls Girls ou encore le Beach Bum. Pour les plus grands fans prêts à prendre la route, un Barbie Brunch est annoncé dans quelques villes d’un bout à l’autre du Canada. Une édition québécoise n’est pas prévue pour le moment, mais on peut mettre à l’agenda un road trip automnal pour assister à celui de Calgary ou de Vancouver en octobre, sinon, plus près de chez nous, à celui de Toronto, le 4 ou le 5 novembre. L’événement culinaire sera à l’image de la poupée culte. Le menu complet n’est pas encore dévoilé, mais on sait déjà que des cocktails comme le Malibu Dream ou le Pink Power, ainsi que plusieurs petits gâteaux et desserts, seront servis. Billets à 55 $, en vente en ligne. Et parce que tout le monde en parle sur le Web, il y a le Frappuccino Barbie chez Starbucks (dis-je en sirotant le mien) pour se rafraichir en sortant du cinéma. Très sucré, rosé (évidemment) et décoré de crème fouettée, on le déguste surtout pour s’amuser à surfer sur la vague, en talons hauts ou en Birkenstock !

Photo: Sellout/Ziptickets

Une sangria verde

Pour varier un peu du rose, le verde ! La nouvelle Sangria Verde vient de faire son apparition sur les tablettes des SAQ, épiceries et magasins spécialisés. Produite au Québec, cette sangria blanche vendue en format de 750 ml se veut plus fraîche et estivale encore que la recette originale de sangria rouge, généralement plus charnue. Pétillante, aux notes de fruits de la passion, d’agrumes, d’ananas et de bananes, elle plaira aux amateurs de prêts-à-boire estivaux.

Photo: Sangria Verde

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.