Appétit pour l’Acadie

Un engouement face à la râpure, au fricot et à la poutine râpée enthousiasme l’auteur du livre de recettes acadiennes Pantry and Palate, Simon Thibault. Les Québécois sont nombreux à choisir l’Acadie pour la route des vacances ; regard sur cette cuisine qui n’a pas toujours eu la cote, mais qui gagne en popularité. Parce que pour bien apprécier et saisir la cuisine d’une culture, il faut d’abord comprendre d’où elle vient.

Les Acadiens sont les descendants de colons français qui se sont établis, en 1604, dans le territoire appelé « Acadie » qui correspond aujourd’hui à la Nouvelle-Écosse péninsulaire. Plus de 40 ans après que le territoire soit passé entre les mains des Britanniques, de nombreux Acadiens ont été déportés sur la côte est des États-Unis, en France, en Nouvelle-Angleterre et en Nouvelle-France. Ainsi, entre 1755 et 1775, ce sont plus de 3000 Acadiens qui se sont réfugiés en Nouvelle-France.

Après la déportation et au fil des vagues migratoires acadiennes sur le territoire de ce qui est aujourd’hui le Québec, la diaspora a aussi fondé des villages appelés « petites Cadies ». Parmi ceux-ci, il y a notamment la municipalité de Saint-Jacques, dans Lanaudière, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le secteur Saint-Grégoire à Bécancour, dans la région du Centre-du-Québec, la ville de Bonaventure, en Gaspésie et le quartier de Verdun, à Montréal.

Une cuisine qui traverse le temps

Des années plus tard, comment la cuisine de la communauté acadienne s’inscrit-elle dans la culture culinaire du Québec ? « Avant, ce n’était pas dans la mentalité d’être fiers de notre cuisine, parce que c’était une cuisine de subsistance. Les Acadiens étaient des gens qui travaillaient surtout au champ et à la mer. C’est pour ça que la cuisine acadienne est souvent à base d’oignons, de patates et d’aliments à portée de main », explique l’auteur néo-écossais du livre de recettes Pantry and Palate, Simon Thibault.

Ce dernier se réjouit de ne pas être le seul à donner un second souffle aux plats de sa culture. Dans les dernières années, le chef néo-brunswickois Alain Bossé a publié le livre The Acadian Kitchen, puis les autrices Anne Godin et Amélie Poirier ont lancé Saveurs d’Acadie : Cuisine traditionnelle et d’aujourd’hui. Ce dernier devrait d’ailleurs partir en réimpression bientôt. « Cela prouve que l’intérêt est là ! » estime l’auteur. Selon lui, il devrait aussi y avoir pas mal d’engouement dans les mois à venir grâce au Congrès mondial acadien, qui aura lieu à l’été 2024 dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Cette grande fête se déroule tous les 5 ans depuis 1994.

La conteuse, conférencière et ancienne animatrice de télévision et de radio Anne Godin constate elle aussi qu’il y a un grand intérêt de la population des Maritimes quant à l’héritage culinaire acadien. « Dans la dernière année, j’ai participé à deux événements (Fricot conté, puis Parlures et râpures) lors desquels je juxtaposais mes passions, soit les contes et la cuisine de l’Acadie. Dans les deux cas, les billets se sont tous vendus dans les 48 heures. » La conteuse se dit donc rassurée pour l’avenir de ces plats dont les recettes se transmettaient autrefois de génération en génération.

Anne Godin observe également que les jeunes ont un intérêt pour la cuisine from scratch (à partir de rien) et pour l’histoire des recettes. Cela s’arrime bien avec les tendances écologiques actuelles et cette volonté de retour aux sources, croit-elle. Enfin, les artistes acadiens, qui occupent une place de plus en plus importante sur la scène québécoise, comme Lisa LeBlanc, par exemple, participent eux aussi à partager la culture et à la faire connaître. « Je sais que Lisa partage des vidéos de râpure, de fricot et d’autres recettes sur ses réseaux sociaux et que ça a une belle résonance au Québec ! »

Petit lexique des plats acadiens • Rapûre : Plutôt connue pour ses variantes molles trouvées au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, la râpure (aussi appelée râpé) est composée d’une purée de patates râpées, assaisonnée au bouillon, et parsemée de viandes telles que le poulet, le lièvre, le gibier ou les palourdes. • Fricot : Soupe à base de poulet, de bouillon et de patates. Le fricot est souvent servi avec des boulettes, soit à base de farine ou de patates râpées. • Poutine : Dans la cuisine acadienne, le mot poutine est utilisé à différentes sauces. Parmi ces poutines, il y a de la poutine râpée,

soit une pomme de terre dans laquelle on insère une boule de patates pilées et de porc. Il y a aussi de la poutine à trous, un dessert à base de pâte à tarte en forme de boule.

