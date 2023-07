Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Montréal complètement cidre

Pour sa 2e édition, l’événement Soif de cidre Montréal invite amoureux de cidres québécois au Hangar 1825, lieu historique au bord du canal de Lachine, du 28 au 30 juillet. Une trentaine de cidreries seront présentes sur place, comme le populaire Intrus, Choinière et Le somnambule. En plus de faire de belles rencontres avec les producteurs, plusieurs comptoirs alimentaires offriront des plats sympas qui s’agencent à merveille avec les cidres d’ici. Pensons à l’incontournable Au pied de cochon, à La boîte à homard, ainsi qu’à la pâtisserie provençale Marius et Fanny. Afin de divertir toute la famille, une aire de jeux et de détente est prévue. C’est donc l’endroit parfait pour déguster son repas, ses cidres préférés et profiter pleinement de l’événement. Le prix du billet par adulte est de 18,70 $, incluant un verre réutilisable et 10 coupons. Des laissez-passer pour toute la fin de semaine sont aussi offerts.

Catherine Lefebvre

Expérience Menu Extra X Domaine du Nival

Les tables champêtres ont la cote partout à travers le Québec. Tantôt à la bonne franquette, tantôt en version nappe blanche sur des tables à pique-nique, les offres sont particulièrement nombreuses cet été. Voilà que la brigade de Menu Extra, menée par les chefs Francis Blais et Camilo Lapointe-Nascimento, propose une série de soupers hautement gastronomiques au Domaine du Nival, du 27 au 30 juillet prochains. Chaque soirée d’exception se déroule au fil des 12 services agencés aux meilleures cuvées du vignoble de Saint-Louis en Montérégie. Une visite dans les vignes en compagnie des vignerons Matthieu Beauchemin et Fannie Boulanger est aussi au programme avant de passer à table. 400 $ par personne pour le menu dégustation et l’accord mets-vins. Réservation obligatoire. Les soirées du 28 et 29 juillet affichent déjà complet.

Catherine Lefebvre

Photo: Photo fournie par l'événement

Ramens d’été

Il n’y a pas que le gaspacho qui est de mise comme soupe d’été. Les restaurants Kinton Ramen, dont un se trouve sur l’avenue du Mont-Royal Est, ont ajouté à leur carte des créations spéciales estivales, parfaites pour les amoureux de ramens même en pleine canicule. On retrouve entre autres le Tsukemen froid, des nouilles épaisses et froides garnies d’huile et de graines de sésame, d’épaule de porc, d’un oeuf assaisonné et de nori râpé, le tout accompagné d’une trempette maison, de daikon, de wasabi et d’échalotes. Pour les végétariens, il y a le bol Yuzu Tofu Sunshine, composé de nouilles froides sans bouillon, vinaigrette au yuzu, haricots verts frits et croustillants, amago onsen, roquette, edamame, maïs doux, algues, gingembre rouge mariné et d’un peu de moutarde japonaise épicée. Le menu d’été est offert jusqu’au 3 septembre.

Catherine Girouard

Photo: Photo fournie par l'établissement

