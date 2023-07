Cuisine québécoise: une mosaïque bâtie au fil du temps

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Chaque région de la Belle Province a un patrimoine culinaire et agroalimentaire particulier. Tour de table de quelques faits historiques qui ont donné à chaque coin du Québec une saveur unique, en y laissant parfois des traces.

01 – Bas-Saint-Laurent

Des millénaires avant l’arrivée des Européens, les autochtones pêchent, fument et sèchent l’anguille chaque automne. Les colons qui s’installent plus durablement le long du fleuve dès le XVIIIe siècle la pêchent d’abord pour survivre aux hivers, puis de façon commerciale. Cette pratique est aujourd’hui étroitement réglementée pour protéger l’espèce fragile.

02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean

En 1870, le Grand feu ravage 3800 km2 de terres et de forêts dans cette immense région du Québec. La tragédie favorise l’expansion du bleuet sauvage, qui a de la difficulté à pousser quand trop d’arbres lui font de la compétition. Après un incendie, par contre, le bleuetier est l’une des premières plantes à s’implanter dans un sol que les cendres des arbres ont enrichi en minéraux. La cueillette du petit fruit génère des revenus importants pour ce territoire. Des bleuetières, des conserveries et des usines de congélation s’y implantent rapidement ; elles y sont encore nombreuses aujourd’hui.

03 – Capitale-Nationale

C’est l’Agneau de Charlevoix qui a fait l’objet de la toute première indication géographique protégée (IGP) au Québec, en 2009. Pour mériter leur certification, les agneaux doivent notamment naître et grandir dans une bergerie de cette région et se nourrir d’orge, d’avoine et de fourrages locaux, sans intrants de maïs.

04 – Mauricie

Qu’ont en commun Teddy Roosevelt, Winston Churchill et certains membres des illustres familles Kennedy, Molson et Rockefeller ? Tout ce beau monde a pêché le poisson à la seigneurie du Triton, en Mauricie, au cours des XIXe et XXe siècles. Cheffe de file provinciale des pourvoiries, la région demeure un eldorado pour les chasseurs et les pêcheurs.

05 – Estrie

En 1979, la ferme Sanders, située à Compton, en Estrie, obtient la toute première certification biologique de la province. L’entreprise cultive encore aujourd’hui des fruits et des légumes biologiques sur 60 acres de terres. Actuellement, le Québec compte près de 2900 entreprises agricoles certifiées.

06 – Montréal

Ce sont les immigrants juifs d’Europe de l’Est qui façonnent les premiers bagels montréalais, au début du XXe siècle. Les deux boulangeries les plus connues, Fairmount Bagel et St-Viateur Bagel, se disputent depuis six décennies le titre du meilleur bagel traditionnel, roulé à la main, blanchi dans une eau sucrée au miel et cuit dans un four à bois.

07 – Outaouais

Au XIXe siècle, des vagues successives d’immigration anglo-saxonne marquent le patrimoine culinaire de la région. Les Écossais popularisent les poissons fumés et les potages épaissis à l’orge et à l’avoine ; les Irlandais préfèrent les pommes de terre et les bouillis de boeuf ; et les Britanniques importent le cari et le pouding du Yorkshire.

08 – Abitibi-Témiscamingue

Les mines attirent en Abitibi des immigrants de partout au monde. Durant les années 1930, des Polonais, des Finlandais, des Norvégiens, des Ukrainiens, des Italiens et des Allemands y côtoient des Canadiens français et anglais. À Rouyn-Noranda, on mange alors du bortsch, des cigares au chou, des pierogis (ravioles aux pommes de terre), du sarrasin, du fromage de brebis, des champignons sauvages et de l’orignal à la confiture d’airelles.

09 – Côte-Nord

Dans les années 1990, le plus gros stock de morue au monde s’effondre, sur la côte Est canadienne, en raison de la surpêche. En 1992, un moratoire sur la pêche commerciale de la morue est imposé par le fédéral. Cela affecte des milliers de Nord-Côtiers. Trente ans plus tard, l’espèce est encore en situation critique, et un nouveau moratoire est imposé.

10 – Nord-du-Québec

Le caribou des bois a toujours été au coeur du mode de vie des Autochtones du nord. Sa viande, son sang, ses os, ses bois, sa graisse et son pelage : toutes les parties de l’animal sont utilisées. Toutefois, la diminution des populations menace cette chasse traditionnelle.

11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

La chasse aux phoques, ou aux loups-marins, se pratique depuis des siècles aux Îles-de-la-Madeleine. Toutefois, les techniques utilisées pour tuer les blanchons ont eu très mauvaise presse à partir des années 1960, ce qui a fortement nui à la pratique commerciale de ce type de chasse. Les habitants tentent aujourd’hui de la relancer pour profiter de cette ressource abondante et durable.

12 – Chaudière-Appalaches

Dès les premiers temps de la Nouvelle-France, les cultivateurs investissent les terres fertiles au sud de Québec. Au fil des siècles, la région se hisse en tête de plusieurs palmarès : on y trouve aujourd’hui le plus grand nombre de producteurs laitiers de la province, la plus forte concentration d’acériculteurs et la plus large part de la relève agricole.

13 – Laval

Durant la première moitié du XXe siècle, l’île Jésus est un important centre de production avicole. Le Couvoir coopératif de Pont-Viau décroche même en 1953 la palme du plus grand producteur d’oeufs et de poussins de la province. Toutefois, devant l’urbanisation galopante que connaît Laval durant les décennies suivantes, l’industrie décline rapidement.

14 – Lanaudière

La poire Savignac et la tomate rose Savignac, deux variétés patrimoniales, doivent leur nom au frère Armand Savignac. Précurseur de l’agriculture biologique, il plante des centaines d’espèces de vigne et mène des recherches horticoles dans le jardin des Clercs de Saint-Viateur, à Joliette, au cours des années 1940.

15 – Laurentides

Face à l’exode des Canadiens français vers les États-Unis, le curé Antoine Labelle fait de la colonisation agricole des Laurentides l’objectif d’une vie. Malgré un succès mitigé — les terres de cette région sont pauvres —, il est nommé sous-commissaire de l’Agriculture et de la Colonisation du Québec en 1888. Cela fait de lui le premier prêtre à occuper un poste de ministre.

16 – Montérégie

Coeur pomicole du Québec, la Montérégie est la région qui voit naître le cidre de glace. En 1998, le verger La face cachée de la pomme, à Hemmingford, est le premier à commercialiser ce cidre liquoreux obtenu grâce au froid glacial des hivers québécois, qui concentre les sucres du jus.

17 – Centre-du-Québec

C’est à Drummondville qu’a été inventée la poutine en 1957. Jean-Paul Roy, de Roy Jucep, aurait été le premier à servir ses frites avec du fromage en grains et de la sauce brune. Le casse-croûte propose aujourd’hui une trentaine de variantes de ce mets typiquement québécois.

