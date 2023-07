Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les activités et les nouveautés estivales à ne pas manquer.

Les honneurs au Manoir

C’est à Baie-Comeau que l’on peut déguster le café du premier microtorréfacteur québécois à se joindre au mouvement B Corp. Cette certification internationale confirme qu’une entreprise répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence publique et de responsabilité juridique. Le Manoir du Café, en activité depuis plus de 30 ans, espère ainsi se démarquer en posant des actions concrètes tout en redonnant à sa communauté, en encourageant les projets d’économie circulaire et en assurant une gestion transparente et rigoureuse. Un passage chez ce torréfacteur consciencieux s’impose sur la route des vacances, sinon un détour sur la boutique en ligne. Plus d’une vingtaine de cafés y sont proposés, dont l’Expédition 138, un nouveau mélange à connotation nord-côtière parfait pour les road trips estivaux, créé en collaboration avec Tourisme Côte-Nord.

Ça brasse au domaine de Maizerets

Pour sa 7e édition, le Festival des brasseurs et des artisans de Québec nous invite à déguster les brassins originaux et les spécialités de 25 brasseurs provenant des quatre coins du Québec. Entre autres participants qui seront réunis au domaine de Maizerets : Brasseurs sur demande, la microbrasserie La Station, SNO Microbrasserie Nordik, la brasserie Inox ou encore la microbrasserie Pit Caribou. Pendant tout le week-end, les festivaliers pourront déambuler, verre à la main, entre les espaces de dégustation, les kiosques alimentaires et un marché qui regroupera une trentaine d’artisans de la région. Les enfants sont les bienvenus dans la zone famille. Sur scène, Zébulon, Velours Velours et April Hate (hommage à Nirvana), pour ne nommer qu’eux, viendront clore la journée. Du 11 au 13 août prochains.

Photo: François Ozan

Déguster par procuration

Journée de vacances pluvieuse ? On vous suggère fortement ici un accord vin et… pop-corn. Car le film La dégustation, d’Ivan Calbérac, d’après la pièce de théâtre éponyme, est présentement à l’affiche au Québec. Le long métrage français met en vedette Isabelle Carré et Bernard Campan, tous les deux gagnants d’un César. « Le vin de messe de mon curé, au moment de la communion, c’était une merveille ! » répond Hortense quand Jacques, un caviste peu agréable et au bord de la faillite, lui demande s’il y a un vin qu’elle a aimé récemment, en tentant de la conseiller. Un long métrage sur le vin, la dépendance aussi, l’amour et la vie. Enivrez-vous, enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu, comme le disait un certain Charles Baudelaire.

Photo: Florent Drillon et Bertrand Vacarisas

