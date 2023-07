Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les activités et nouveautés estivales à ne pas manquer.

La Corée du Sud au bassin Peel

Déguster un kogo, cette version populaire du pogo à la coréenne, au bord du canal de Lachine ce week-end, ça vous dit ? Après les cuisines de rue du Japon et du Vietnam, qui ont été célébrées cet été au bassin Peel, c’est au tour de la Corée du Sud d’être à l’honneur, durant l’événement Pocha MTL. Jusqu’à dimanche, 15 restaurateurs y serviront des plats aux saveurs typiquement sud-coréennes, du poulet frit à la poutine, en passant par les fameux tteokbikki, ces gâteaux de riz sauté épicé. C’est aussi l’occasion de découvrir la vingtaine de marchands et exposants qui sont sur place, le tout sous des airs de K-pop. En effet, une programmation musicale et dansante a été élaborée pour donner envie aux visiteurs de bouger, qu’on soit connaisseur ou non de cet art pop coréen !

Rendez-vous aux marchés

Les 15 juillet, 19 août et 16 septembre prochains, le marché Maisonneuve invite les Montréalais à faire la fête. Kiosques gourmands, microbrasserie, animation familiale, DJ, bouffe et buvette, tout y est pour faire le plein de produits frais et célébrer le savoir-faire de producteurs et artisans locaux. Un peu plus au nord, du côté du marché Jean-Talon, on salue la diversité alimentaire du fleuve Saint-Laurent avec Le Grand Brunch, le dimanche 16 juillet. Le temps d’un décadent repas de six services, 11 chefs montréalais se sont unis pour faire des vagues dans l’assiette. L’initiative, du collectif Mange ton Saint-Laurent !, permettra de découvrir crustacés, algues, mollusques et poissons provenant du fleuve, de l’estuaire et du golfe.

Poissonnerie, restaurant et buvette

Encore du côté du marché Jean-Talon, une poissonnerie nouveau genre attise la curiosité depuis une semaine. Ouverte par le chef Constant Mentzas — qui vient de transformer le restaurant Ikanos en Garde-Côte, une sorte de steak house du poisson —, Palomar se décrit comme une poissonnerie unique en son genre. On y trouve des poissons affinés à sec, leur temps de maturation pouvant aller jusqu’à 35 jours. La chair devient plus moelleuse et la peau bien croustillante à la cuisson, selon le chef, qui a expérimenté cette technique de conservation du poisson durant la pandémie. Les espèces qui se prêtent moins bien à la maturation sont vendues fraîches, ainsi qu’une variété de fruits de mer et de coquillages. Des charcuteries de poisson ainsi que des plats prêts à manger frais ou congelés sont aussi en vente. Mais Palomar ne se contente pas d’être une poissonnerie. C’est aussi une épicerie fine, où on peut dénicher vins nature et sakés. Un restaurant d’une quarantaine de places, en plus d’une terrasse extérieure, propose aussi un menu simple mais varié où le poisson est, sans surprise, à l’honneur. Le matin, on y mange un sandwich déjeuner avec bacon d’espadon, ou encore des saucisses de poisson. Le midi, pourquoi pas un cheeseburger de thon ? Des plateaux de fruits de mer et de homard rôti au four à bois sont servis toute la journée. Et le soir, l’établissement prend des airs de bar à tapas espagnoles, avec un menu de ces entrées à partager dans une ambiance décontractée. Palomar : 200, rue Jean-Talon Est, Montréal

