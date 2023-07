Recette de vinaigrette à la fraise

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La saison des salades bat son plein ! En ce début d’été, on peut ajouter des tranches de fraises à nos salades, pour la couleur et le parfum. Cette recette va dans le même sens : la fraise peut aussi colorer et parfumer nos salades sous forme de vinaigrette ! Un nouveau classique simple, festif et estival à souhait !

Rendement : 4 portions (¾ tasse)

Ingrédients

½ tasse (125 ml) de fraises fraîches en morceaux

1 c. à soupe (15 ml) d’herbes fraîches hachées (basilic, aneth, estragon, menthe, coriandre)

1 c. à thé (5 ml) de ciboulette hachée

2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre de cidre

Piment gorria moulu au goût

Sel au goût

¼ tasse (60 ml) d’huile de tournesol

Préparation

Placer tous les ingrédients sauf l’huile dans un contenant haut à large ouverture (suffisamment large pour y passer le pied mélangeur). Réduire en purée. En laissant le pied mélangeur en marche, verser l’huile en filet pour émulsionner la vinaigrette. Goûter et rectifier l’assaisonnement au besoin.

Variante

En début d’été, remplacer la fraise par des camerises et réduire le vinaigre de moitié (les camerises sont plus acidulées).

Astuce

Si vous congelez des fruits pour l’hiver, cette vinaigrette peut aussi être réalisée en plein janvier à base de fraises décongelées. Elle pourrait être agencée à une salade de betteraves, par exemple.

