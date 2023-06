Commander ou façonner sa pizza?

En cette période où les Québécois s’entraident pour les déménagements, nombreuses sont les journées éreintantes qui se termineront autour d’une pizza. Dégustée chez soi ou au restaurant, elle est rassembleuse et signe d’un nouveau départ en juillet. Oui au changement de décor, mais ne touchez pas à la pizza : une tradition reste une tradition ! Et de plus en plus d’adeptes, tablier de pizzaiolo autour des hanches, enfournent maintenant leur propre création à 900 ° C à la maison. Discussion avec trois passionnés de la pointe.

La recette d’un gagnant

La pizza du Verace, à Québec, a été désignée comme l’une des cinq meilleures pizzas au Canada par le public en 2022 et en 2023 dans le cadre de la Semaine de la pizza (voir l’article en page C 4). L’équipe — tous des Italiens — de ce restaurant dirigée par le chef Steve Speciale est parmi les rares au Canada à être reconnues par l’Association de la véritable pizza napolitaine. Une association fondée à Naples en 1984 et qui a pour mission de promouvoir et de protéger l’authentique pizza napolitaine, en Italie et à travers le monde.

Originaire de la région des Pouilles, dans le sud-est de l’Italie, Steve Speciale n’a pas que déposé ses valises en choisissant de s’établir dans la Vieille Capitale il y a une douzaine d’années. Il a apporté de grands chapitres de l’histoire de la pizza napolitaine. « En Italie, la pizza est quelque chose d’essentiel. Ce n’est pas forcément aller au restaurant, c’est passer du bon temps entre amis. Je ne suis pas venu au Canada pour ouvrir une pizzeria, mais quand on arrive dans un pays, on apporte avec nous le meilleur de notre culture. »

La qualité, gage de succès

En entrevue, Steve Speciale parle de la mozzarella comme un sommelier décrirait une cuvée rare : couleur caséine, harmonie des acidités entre le yaourt et le lait, rondeur en bouche, beau côté lacté, structure légèrement fibreuse. Et c’est presque de la poésie lorsqu’il parle des artisans de qui il importe ses produits. On le croit sur parole, donc, lorsqu’il affirme que chacune des pizzas au menu du Verace raconte une histoire où, dans un mariage parfait, le geste authentique et traditionnel du pizzaiolo s’unit aux ingrédients provenant directement d’Italie, de gens et de familles qu’il connaît depuis longtemps déjà.

Malgré la mention en pied de page du menu qui met en garde les clients qui souhaiteraient que l’on ajoute des « ananas, kiwis, bananes et autres sacrilèges au risque de fâcher les pizzaiolos », Steve Speciale aime que les gens élaborent leur propre version de ce mets universel. Il n’est pas là pour juger, dit-il. Il s’est simplement donné comme mission d’offrir ici ce qui se fait de mieux en Italie, en honorant des techniques dites ancestrales et rappelant du même coup que l’authentique pizza napolitaine est maintenant inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

900 degrés, casalina

Un des éléments qui rendent unique la traditionnelle pizza napolitaine est sa cuisson au four à bois à très haute température. Difficilement atteignable à la maison, la barre des 900 degrés Fahrenheit est plus accessible que jamais avec la panoplie de fours à pizza que l’on trouve maintenant sur le marché. Capables de cuire une pizza en 90 secondes, ces fours, qu’ils soient au propane, au bois, au charbon ou aux granules, démocratisent un mets chargé d’histoire. Mais qu’en pense un puriste comme Steve Speciale ?

« Ce qui est fait à la maison est un produit différent, et je suis ravi que les gens s’y intéressent autant, explique celui qui a l’habitude de donner des cours de préparation de pizza aux cuisines de son restaurant. Chez nous, la cuisine casalina, la cuisine de la mama, c’est quelque chose d’exceptionnel, c’est la meilleure au monde. »

C’est en partie en réponse à la popularité grandissante de ce type d’équipement et à l’intérêt que portent les Québécois à l’art de la pizza que Christiana Bédard-Thom et Alexandre Beaulieu ont créé une boutique en ligne spécialisée dans les produits pour fabriquer des pizzas.

Avec LaPizzaShop.ca, le couple s’est donné une double mission : outiller les amateurs de pizza en équipement, mais aussi en savoir-faire. Le blogue, l’infolettre, des vidéos disponibles en ligne, de l’accompagnement au téléphone et même un outil pour calculer les quantités d’ingrédients requises pour fabriquer une pâte maison, tout est là pour perfectionner l’art de la pizza. « On sait qu’il va y avoir une courbe d’apprentissage à faire. On est là à tout moment pour aider à mieux comprendre comment réussir sa pizza, du choix d’un four aux premières cuissons », explique Alexandre Beaulieu.

La PizzaShop.ca vend un produit, évidemment, mais promet aussi un moment, disent les cofondateurs. « On veut amener les gens à cuisiner avec simplicité, pour qu’ils puissent profiter d’une soirée pizza entre amis sans avoir peur d’une pizza brûlée. C’est rassembleur, c’est un moment qu’on passe avec nos proches, il faut savoir en profiter », ajoute Christiania Bédard-Thom.

Et aussi importante que les 900 degrés Fahrenheit à atteindre, la clé d’une pizza exceptionnelle est la qualité des ingrédients utilisés, affirment les trois passionnés, de la mozzarella d’Italie arrivée par avion pour atterrir sur la Margherita di bufala de Steve Speciale aux légumes récoltés dans notre propre jardin pour une végé cuite dans notre nouveau four à pizza. Buon appetito !

