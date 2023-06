Où trouver les meilleures pizzas au pays?

La Semaine de la pizza est organisée par deux habitués des concours et festivals de la restauration, Na’eem Adam et Thierry Rassam, à qui l’on doit également la Semaine du burger et la Semaine de la poutine. « Notre objectif, pour chaque festival que nous organisons, est d’apporter notre soutien constant aux restaurateurs locaux à travers le Canada », explique le cofondateur Thierry Rassam. On estime que plus de 500 000 festivaliers ont participé à cette dernière édition de la Semaine de la pizza, confirmant ainsi l’engouement pour ce mets universel. « La pizza est une thématique géniale pour nos festivals, souligne Na’eem Adam. C’est l’un des plats les plus appréciés au monde. Toutes les pizzas sont différentes, et le plus excitant, c’est que la pizza est faite pour être partagée ! » Les pizzaiolos du Québec ont impressionné les amateurs de pizza, mais aussi les membres du jury, en s’illustrant dans d’autres catégories que « Le choix du public ». La pizzeria No.900 et le restaurant Brama, à Montréal, se sont taillé une place dans le top 5 du choix du jury national. Saputo, qui commanditait l’événement, a déterminé que la meilleure pizza à l’est du pays était celle du Verace, à Québec et que la meilleure pizza au Canada se déguste à Montréal, attablé à l’une des six succursales de la Pizzeria Bros.